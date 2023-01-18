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محتوى إباحي يفسد بث مواجهة ليفربول وولفرهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي

الرياضة

محتوى إباحي يفسد بث مواجهة ليفربول وولفرهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي
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تعرضت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لموقف محرج بعد ظهور أصوات لمحتوى إباحي خلال بث القناة لمواجهة وولفرهامبتون وليفربول بالدوري الإنجليزي.

وخلال بث القناة البريطانية لمواجهة ولفرهامبتون مع الـ"ريدز" في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، بحضور النجم الإنجليزي السابق جاري لينيكر كمقدم للمباراة.

وخلال حديث لينيكر مع آلان شيرر المتواجد بملعب المباراة، ظهرت أصوات لمحتوى إباحي عدة مرات تسببت في حالة حرج هائلة للحاضرين بالقناة.
ومن جانبه نشر مقدم المباراة تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" كشف tdih عن قيام أحد الأشخاص بوضع أحد الهواتف الصغيرة بظهر الكرسي الخاص به من أجل إخراج هذه الأصوات.

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ومن المتوقع أن تقوم القناة بالتحقيق في الأمر والاعتذار للجماهير التي سخرت من الواقعة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتزع فريق ليفربول بطاقة العبور إلى الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي من مضيفه وولفرهامبتون، بفوزه عليه 1-0 في لقاء الإعادة الذي جمعهما مساء الثلاثاء.

ويدين "الريدز" بالفضل في انتصاره لمهاجمه الشاب هارفي إليوت (19 عاما) الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا في الدقيقة 13.

المصدر: "وسائل إعلام"  

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