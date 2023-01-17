شاهد.. ليفربول يخرج من عنق الزجاجة أمام "الذئاب" بتسديدة "صاروخية" بعيدة المدى

انتزع فريق ليفربول بطاقة العبور إلى الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من مضيفه وولفرهامبتون، بفوزه عليه بهدف وحيد في لقاء الإعادة الذي جمعهما مساء الثلاثاء.

ويدين "الريدز" بالفضل في انتصاره لمهاجمه الشاب هارفي إليوت (19 عاما) الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول للمباراة، بتسديدة "صاروخية" بعيدة المدى من خارج منطقة الجزاء.

Harvey Elliott 🤝 Scoring FA Cup bangers



The @LFC youngster spots the keeper off his line and bags a beauty 😮‍💨#EmiratesFACuppic.twitter.com/nzq661Hico — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 17, 2023

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واضطر ليفربول لخوض مباراة إعادة لسقوطه في فخ التعادل بعقر داره أمام ضيفه وولفرهامبتون (2-2) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم السبت 8 يناير الجاري، ضمن الدور الثالث لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

يذكر أن فريق ليفربول يحمل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وتوج به لأول مرة منذ عام 2006، وللمرة الثامنة في تاريخه، وجاء ذلك على حساب فريق تشيلسي، إثر تغلبه عليه بركلات الترجيح، في النهائي الذي جمعهما يوم السبت 14 مايو 2022.

المصدر: RT