رسميا.. استبعاد المغرب من كأس أمم إفريقيا للمحليين

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، رسميا، استبعاد منتخب المغرب، من بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين لكرة القدم، في نسختها الحالية.

وفي بيان رسمي أصدره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبر موقعه الإلكتروني، أعلن من خلاله استبعاد منتخب المغرب من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين.

Déclaration de la Commission d'Organisation du Championnat d’Afrique des Nations TotalEnergies https://t.co/PZufdz6zTw — CAF Media (@CAF_Media) January 16, 2023

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وذكر في بيانه: "المجموعة الثالثة ستتكون من 3 منتخبات فقط: غانا والسودان ومدغشقر".

ووفق ما تم الاستقرار عليه في اجتماع اللجنة المنظمة للبطولة الذي أقيم في الجزائر، سيتأهل أول فريقين من المجموعة الثالثة إلى الدور المقبل.

كما انتقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين، موقف المنتخب المغربي من عدم حضور مواجهة السودان، وأحالت الأمر إلى الهيئة القضائية المختصة.

ويأتي عدم حضور منتخب المغرب لمباراة السودان وانسحابه من البطولة، على خلفية تعذر الحصول على ترخيص الوصول إلى الجزائر عبر الخطوط الجوية.

المصدر: "وكالات"