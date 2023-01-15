الاتحاد المغربي يصدر بيانا للتنديد بحفل افتتاح "شان الجزائر"

ندد الاتحاد المغربي لكرة القدم بما وصفه "ممارسات دنيئة" في حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر "شان 2023".

وجاء في بيان نشره الاتحاد المغربي على موقعه: "نددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم​ بالممارسات الدنيئة والمناورات السخيفة​ التي صاحبت​ افتتاح​ بطولة إفريقيا للاعبين المحليين​ الجمعة​ بالجزائر،​ بعد الخرق السافر للقوانين المنظمة للتظاهرات الكروية​ التي تقام​ تحت لواء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم،​ بعد​ القاء​ كلمة خارج السياق لتمرير​ مغالطات سياسية​ لا تمت باي صلة​ للشأن الكروي".

وأضاف البيان: "كما تندد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالعبارات العنصرية الموجهة للجماهير​ المغربية المعترف بتحضرها وأخلاقها النبيلة المعترف بها عالميا​ من​ قبل​ الجماهير الحاضرة في مباراة الافتتاح".

كما أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه "راسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتحمل كامل مسؤولياته أمام هذه الخروقات السافرة؛ البعيدة عن مبادى وأخلاق كرة القدم".

المصدر: الاتحاد المغربي لكرة القدم