"خليجي 25".. أهداف مباراة العراق وقطر (فيديو)
تقدم المنتخب العراقي على نظيره القطري (2-1) في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25".
وسجل لاعب خط الوسط العراقي إبراهيم بايش هدف التقدم لمنتخب "أسود الرافدين" مبكرا في الدقيقة 19 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
هدف | منتخب #العراق يتقدم 1 - 0 على منتخبنا الوطني عبر إبراهيم بايش في الدقيقة 19.. نصف نهائي خليجي زين25#خليجي_زين25#العراق#كأس_الخليج#قنوات_الكاسpic.twitter.com/YxZIFedaQ5— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 16, 2023
ورد المهاجم القطري عمرو عبد الفتاح علي سراج بهدف التعادل بحلول الدقيقة 29.
هدف | #منتخبنا_الوطني يعادل النتيجة 1 - 1 مع #العراق عبر عمرو سراج في الدقيقة 28.. نصف نهائي خليجي زين25#خليجي_زين25#العراق#كأس_الخليج#قنوات_الكاسpic.twitter.com/MioC7ErRPG— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 16, 2023
ووضع المهاجم العراقي أيمن حسين بلاده في المقدمة مرة أخرى بهدف سجله قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "جذع النخلة" بمدينة البصرة العراقية.
هدف | منتخب #العراق يتقدم 2 - 1 على منتخبنا الوطني عبر أيمن حسين في الدقيقة 43.. نصف نهائي خليجي زين25#خليجي_زين25#العراق#كأس_الخليج#قنوات_الكاسpic.twitter.com/9Iuac5p1sr— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 16, 2023
المصدر: RT