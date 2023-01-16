"خليجي 25".. أهداف مباراة العراق وقطر (فيديو)

تقدم المنتخب العراقي على نظيره القطري (2-1) في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25".

وسجل لاعب خط الوسط العراقي إبراهيم بايش هدف التقدم لمنتخب "أسود الرافدين" مبكرا في الدقيقة 19 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورد المهاجم القطري عمرو عبد الفتاح علي سراج بهدف التعادل بحلول الدقيقة 29.

ووضع المهاجم العراقي أيمن حسين بلاده في المقدمة مرة أخرى بهدف سجله قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "جذع النخلة" بمدينة البصرة العراقية.

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المصدر: RT