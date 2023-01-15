برشلونة يهزم ريال مدريد بثلاثية ويتوج بكأس السوبر الإسباني (فيديو)
توج برشلونة بكأس السوبر الإسباني بفوزه على غريمه ريال مدريد بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
وأحرز ثلاثية برشلونة، غافي، وروبرت ليفاندوفسكي، وبيدري في الدقائق 33 و45 و69 تواليا، بينما سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
👶 ¡𝗘𝗟 𝗚𝗢𝗟 𝗗𝗘 𝗚𝗔𝗩𝗜!— RFEF (@rfef) January 15, 2023
El Barça robó y armó una jugada para adelantarse en la final.
🆚 @realmadrid - @FCBarcelona_es I 0-1 I 37'
📺 @MovistarFutbol#superSupercopapic.twitter.com/G2rYgXspRa
😱 ¡𝗩𝗔𝗬𝗔 𝗝𝗨𝗚𝗔𝗗𝗔!— RFEF (@rfef) January 15, 2023
🔥 ¡𝗩𝗔𝗬𝗔 𝗚𝗢𝗟𝗔𝗭𝗢!
Ahora es @lewy_official quien marca el segundo para el Barça.
🆚 @realmadrid - @FCBarcelona_es I 0-2 I 46'
📺 @MovistarFutbol#superSupercopapic.twitter.com/U5QbV7aBtu
➕ @lewy_official ➕ Gavi ➕ @Pedri— RFEF (@rfef) January 15, 2023
¡COMBINACIÓN LETAL PARA MARCAR EL TERCERO!
🆚 @realmadrid - @FCBarcelona_es I 0-3 I 72'
📺 @MovistarFutbol#superSupercopapic.twitter.com/iTTjfT9zEE
🤍🤍 ¡EL TANTO DE @Benzema EN EL TIEMPO DE DESCUENTO!— RFEF (@rfef) January 15, 2023
🆚 @realmadrid - @FCBarcelona_es I 1-3 I 93'
📺 @MovistarFutbol#superSupercopapic.twitter.com/MkTNjuBqSR
وهذه هي المرة الـ14 التي يتوج فيها برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني ليعزز بذلك رقمه القياسي من حيث عدد مرات الفوز بهذه الكأس.
في المقابل، فشل ريال مدريد في الحفاظ بلقبه والتتويج بالكأس للمرة الـ13 في تاريخه.
تجدر الإشارة إلى هذه هي المرة الثالثة التي تقام فيها كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية وذلك كجزء من اتفاقية تستمر حتى العام 2029، يتقاضى على إثرها الاتحاد الإسباني لكرة القدم 30 مليون يورو في الموسم.
المصدر: RT