سجل الفائزين بكأس السوبر الإسباني قبيل مواجهة برشلونة وريال مدريد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأحد، إلى استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، الذي سيكون مسرحا لموقعة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

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ويتطلع ريال مدريد للفوز على غريمه للحفاظ على اللقب والتتويج بكأس السوبر الإسباني للمرة الـ13 في تاريخه لمعادلة رقم برشلونة القياسي والذي سيعسى بدوره لتكريس هذا الرقم.

وفيما يأتي سجل الفائزين بلقب كأس السوبر الإسباني في كرة القدم في آخر عشر سنوات:

2022: ريال مدريد

2021: أتلتيك بلباو

2020: ريال مدريد

2019: ألغيت البطولة

2018: برشلونة

2017: ريال مدريد

2016: برشلونة

2015: أتلتيك بلباو

2014: أتلتيكو مدريد

2013: برشلونة

2012: ريال مدريد

- الأكثر تتويجا:

13 لقبا: برشلونة

12 لقبا: ريال مدريد

3 ألقاب: أتلتيك بلباو، ديبورتيفو لاكورونيا

لقبان: أتلتيكو مدريد

لقب واحد: فالنسيا، إشبيلية، سرقسطة، مايوركا، ريال سوسييداد.

المصدر: وكالات