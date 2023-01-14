تشافي يعلق على مواجهة ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

أعرب المدير الفني لنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، عن تحمسه من أجل إسقاط ريال مدريد للحصول على لقب بطولة كأس السوبر الإسباني.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمواجهة التي ستجمع بين الفريقين في نهائي السوبر، غدا الأحد، على ملعب الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وقال المدرب الإسباني: "نريد الفوز بكل البطولات.. مستعدون لكل الظروف حتى إذ وصلت المباراة لركلات الترجيح، نحن نمثل برشلونة ولذلك دائما طموحنا الفور دائما، والفوز بكأس السوبر سيعطينا ثقة كبيرة".

وتابع: "لدينا لاعبين شباب لم يسبق أن حققوا بطولة مع برشلونة، لذلك جائعون لتحقيق أول لقب لهم، لقد أتينا هنا من أجل التتويج باللقب، ونشعر بحماس كبير قبل مواجهة ريال مدريد".

وأضاف: "هذه مباراة مختلفة عن الكلاسيكو السابق، والريال حاليا فريق قوي في جميع الخطوط، لذلك يجب أن نهاجم بشكل جيد وندافع بشكل قوي، حتى تتاح لنا فرص أخذ زمام المباراة".

وقال تشافي عن مواجهة كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد: "لقد قابلته عدة مرات، إنه رجل نبيل ودعونا نسير على طول هذا الخط، لا يجب الخروج عن النص واعتبارها أكثر من مجرد حرب رياضية، أنا معجب كذلك بالعديد من لاعبي ريال مدريد".

المصدر: وكالات