خليجي 25 في البصرة.. بطولة طال انتظارها

سلط برنامج "ناس أونلاين" الضوء على "خليجي 25" لما له من رمزية كبيرة لعودة الأحداث الرياضية إلى العراق، بعد انقطاع دام 44 عاما.

واستضاف البرنامج كلا من محمد قادر الحداد الصحفي الرياضي من بغداد، وعيسى المسمار الصحفي الرياضي من مدينة حائل في السعودية.

وقال محمد قادر إن الانقطاع الطويل لكأس الخليج عن العراق والعودة له كان بمثابة انتصار بحد ذاته بعيدا عن نتائج المباراة وعن لقب البطولة، معتبرا أن "خليجي 25" في البصرة تحديدا تمثل "رسالة أرادها الأخوة الخليجين أن تعبر عن الحب والسلام حسب قوله، ودليل على قدرة العراق على استضافة أكبر حدث رياضي، بما في ذلك التحضيرات والاستعدادت والتنظيم".

وتابع الصحفي الرياضي قوله الحضور الجماهيري الكبير والذي تجاوز عدده عشرات الآلاف أكبر دليل على شغف العراق بالكرة.

من جهته قال الصحفي الرياضي السعودي عيسى المسمار إن العراق بعد "خليجي 25 لن تكون كما كانت قبله"، مشيرا إلى أن "البطولة جمعت حضورا شعبيا وسياسيا بارزا، معيدة الثقة بقدرة العراق على تنظيم فعاليات رياضية ضخمة كتلك، بالمنشآت الرياضة والمستوى الأمني وغيرها من الاستعدادات الأخرى المتعلقة بالكرم الاستثنائي لأهل البصرة".

وأضاف المسمار أن بطولة الخليج ستكون الانطلاقة التي ستعيد العراق إلى الحياة الرياضة، بعد أن نالت ثقة الجميعk مشددا على ضرورة وجود العراق الرياضي ومواصلته في مثل هذه البطولات.

أما بالنسبة إلى فرص المنتخبات، فقد اتفق الضيفان، على ترجيح لقاء المنتخبين العراقي والبحريني في لعبة الختام للبطولة.

المصدر: RT