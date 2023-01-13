بعد حل الخلاف حول رحلته إلى الجزائر.. المنتخب المغربي يعدل عن قراره

يتوجه المنتخب المغربي الجمعة إلى الجزائر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا للمحليين، بعدما أعلن في وقت سابق الخميس غيابه بسبب إغلاق البلد المضيف مجاله الجوي أمام الطائرات المغربية.

وقال مصدر دبلوماسي مغربي، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "يتوجه الفريق الوطني المغربي إلى الجزائر للمشاركة في كأس إفريقيا للمحليين من مطار سلا".

إقرأ المزيد

ولم يوضح المصدر ما إذا كانت طائرة المنتخب ستتوجه مباشرة إلى الجزائر أم ستمر عبر بلد آخر، حيث تغلق الأخيرة مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية منذ أكثر من عام.



وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم أعلن، صباح الخميس، غياب منتخبه عن البطولة لعدم الترخيص لرحلته، انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة، بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية.



من جهته، قال المسؤول في الاتحاد المغربي محمد مقروف: "اللاعبون يتدربون وسوف نسافر حالما نحصل على ترخيص من الاتحاد الإفريقي كاف للرحلة الجوية التي سوف تقل المنتخب.. فيما لم نتوصل حتى الآن لأي ترخيص".

المصدر: "وكالات"