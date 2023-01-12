رسميا.. حسم أمر مشاركة المنتخب المغربي في "الشان" بالجزائر

حسمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، موقفها من مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين "الشان" التي تستضيفها الجزائر.

وأكد بلاغ للجامعة صدر اليوم الخميس، أنه يتعذر على المنتخب الوطني السفر إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى أطوارها بالجزائر في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و4 فبراير 2023، للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين، وذلك لعدم الترخيص لرحلته انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية.

المنتخب الوطني المغربي لن يشارك في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى أطوارها بالجزائر في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و4 فبراير (بلاغ)https://t.co/jSyxtp256z#الجامعة_الملكية_المغربية_لكرة_القدم#FRMF@FRMFOFFICIELpic.twitter.com/JMZYgk0roU — Arryadia TV (@arryadiatv) January 12, 2023

وأوضح البلاغ أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أكد خلال الاجتماع الذي عقده يوم 27 ديسمبر على ضرورة سفر المنتخب الوطني إلى الجزائر على متن الخطوط الملكية المغربية.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تقدمت يوم 22 ديسمبر بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باعتباره الجهاز المسؤول على تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، من أجل الحصول على ترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة، وتم قبول الطلب من حيث المبدأ.

كما أشار البلاغ أنه "بينما كان المنتخب الوطني يستعد للتوجه إلى مدينة قسنطينة يوم 10 يناير 2023 للمشاركة في هذه البطولة القارية التي ستنطلق في 13 يناير الجاري، لم تتوصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للأسف، بالترخيص النهائي لحدود تحرير هذا البلاغ من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للتوجه إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية".

المصدر: "وكالات"