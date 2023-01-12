مبابي وحكيمي يعودان إلى تدريبات باريس سان جيرمان

عاد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي والمدافع المغربي أشرف حكيمي اليوم الخميس إلى تمارين باريس سان جيرمان، بعد إجازة دامت عشرة أيام في أعقاب مشاركتهما في مونديال قطر.

ونشر حساب الفريق الباريسي على "تويتر"، فيديو يظهر اللاعبَين يشاركان في حصة في المركز التدريبي وأردفه بعبارة "عودة موفقة إلى التمارين".

وعاد اللاعبان سريعا إلى النادي الباريسي بعد كأس العالم في قطر، مبابي بعد ثلاثة أيام فقط من خسارة منتخب بلاده النهائي أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، وحكيمي في اليوم ذاته بعد أربعة أيام من سقوط المغرب ضد كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وشارك اللاعبان في مباراتي سان جيرمان في الدوري الفرنسي ضد ستراسبورغ (2-1) في 28 ديسمبر، وضد لنس (1-3) في اليوم الأول من العام الجديد، قبل أن يحصلا على إجازة لمدة 10 أيام.

وشوهد الصديقان في نيويورك في الولايات المتحدة، حيث تابعا مباراة بين بروكلين نتس وسان أنتونيو سبيرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

هذا وافتتح حكيمي الثلاثاء الماضي ملعب كرة قدم حمل اسمه في مدينة القصر الكبير المغربية مسقط رأس والدته.

المصدر: وكالات