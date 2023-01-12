البرازيلي ميراندا يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن المدافع البرازيلي الدولي السابق جواو ميراندا اليوم الخميس، اعتزاله كرة القدم عن 38 عاما.

وقال ميراندا في فيديو عبر حسابه على "إنستغرام": "حان الوقت لأقول وداعا. إذا كانت كرة القدم شخصا، بعد كل ما مررت به، فسأقول إنها كانت عاطفية، وأننا مررنا بشيء لا يمكن تفسيره، لكن حان الوقت لجواو ميراندا".

وتابع قلب دفاع أتلتيكو مدريد الإسباني السابق "سأبقى مشجعا شغوفا لكرة القدم ولكن بطريقة مختلفة".

وخاض ميراندا 58 مباراة دولية بين 2009 و2019، مسجلا ثلاثة أهداف، وفق موقع "ترانسفرماركت"، وتوج مع المنتخب البرازيلي بكوبا أمريكا 2019 وكأس الكونفدرالية في 2009.

وكان ميراندا بدأ مسيرته في نادي كوريتيبا عام 2004 وتوج بالدوري البرازيلي ثلاث مرات تواليا مع ساو باولو بين 2006 و2008، وقضى فترة وجيزة في سوشو الفرنسي (2005-2006)، قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد في 2011.

وتوج البرازيلي مع فريق العاصمة الإسبانية بلقب "الليغا" في 2014 وحل وصيفا لدوري أبطال أوروبا في العام ذاته، كما أحرز معه لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 2012 والكأس السوبر الأوروبي في العام ذاته وكأس إسبانيا 2013 والسوبر المحلي 2014.

وانتقل ميراندا إلى إنتر الإيطالي في 2015 ومن ثم جيانغو سونيغ الصيني في 2019 الذي توج معه بلقب الدوري 2020، قبل أن يعود إلى ساو باولو في 2021.

المصدر: أ ف ب