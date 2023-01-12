 
مباشر

كشف المتورطين في تسريب عقد ميسي مع برشلونة

الرياضة

كشف المتورطين في تسريب عقد ميسي مع برشلونة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ujil

عثرت الشرطة الكتالونية على من كان وراء تسريب عقود الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه السابق برشلونة وفقا لما أوردته إذاعة Cadena SER.

وكان تسريب تفاصيل عقد ميسي برشلونة، بمثابة ضربة موجعة للأرجنتيني قبل أشهر من رحيله عن صفوف البلوغرانا.

إقرأ المزيد
ضمت لاعبا عربيا وغاب عنها رونالدو.. التشكيلة المثالية لعام 2022
ضمت لاعبا عربيا وغاب عنها رونالدو.. التشكيلة المثالية لعام 2022

وأجرت الشرطة الكتالونية تحقيقا في أزمة "بارسا غيت"، خلال التحقيقات وجدت الشرطة دليلا على أن مديري برشلونة وهما: أوسكار جراو المدير العام السابق، والرئيس القانوني السابق رومان جوميز بونتي، قاما بإجراء محادثات بنية متعمدة لتسريب عقود اللاعبين ومن بينهم بيكيه وميسي.

وأشار التقرير إلى كشف الأسرار جريمة في حد ذاتها، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستؤدي إلى الملاحقة القضائية، حيث كان تركيز المحققين منصبا على أزمة "بارسا جيت" بدلا من تسريب العقود.

المصدر: forbes.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا