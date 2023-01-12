كشف المتورطين في تسريب عقد ميسي مع برشلونة

عثرت الشرطة الكتالونية على من كان وراء تسريب عقود الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه السابق برشلونة وفقا لما أوردته إذاعة Cadena SER.

وكان تسريب تفاصيل عقد ميسي برشلونة، بمثابة ضربة موجعة للأرجنتيني قبل أشهر من رحيله عن صفوف البلوغرانا.

The latest Bartomeu scandal.https://t.co/BnYIoieWmc — Football España (@footballespana_) January 12, 2023

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وأجرت الشرطة الكتالونية تحقيقا في أزمة "بارسا غيت"، خلال التحقيقات وجدت الشرطة دليلا على أن مديري برشلونة وهما: أوسكار جراو المدير العام السابق، والرئيس القانوني السابق رومان جوميز بونتي، قاما بإجراء محادثات بنية متعمدة لتسريب عقود اللاعبين ومن بينهم بيكيه وميسي.

وأشار التقرير إلى كشف الأسرار جريمة في حد ذاتها، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستؤدي إلى الملاحقة القضائية، حيث كان تركيز المحققين منصبا على أزمة "بارسا جيت" بدلا من تسريب العقود.

المصدر: forbes.com