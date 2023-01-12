ضمت لاعبا عربيا وغاب عنها رونالدو.. التشكيلة المثالية لعام 2022

كشف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم IFFHS الأربعاء عن التشكيلة المثالية لعام 2022 التي تضم أبرز 11 لاعبا تألقوا خلال العام الماضي.

وعرفت التشكيلة سيطرة ناديي باريس سان جيرمان وريال مدريد بحضور 3 لاعبين من كل فريق، إلى جانب لاعبين اثنين من مانشستر سيتي، ولاعب واحد من كل من بايرن ميونخ ولايبزيغ وليفربول.

وشهدت التشكيلة تواجد لاعب عربي وهو أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب والفريق الباريسي والذي أثبت العام الماضي أنه الأفضل عالميا في مركزه (الظهير الأيمن) من خلال أدائه مع الفريق الباريسي أو مع "أسود الأطلس" خلال مونديال قطر 2022.

وحضر زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب تألقه مع فريق العاصمة الفرنسية، إلى جانب قيادته منتخب بلاده للتتويج بمونديال قطر.

بالمقابل غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن هذه التشكيلة بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ وندرة مشاركاته مع مانشستر يونايتد خلال النصف الأول من الموسم.

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وجاءت التشكيلة المثالية للعام الماضي، حسب الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، على الشكل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (بلجيكا - ريال مدريد)

الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب - باريس سان جيرمان)، جاسكو غفارديول (كرواتيا - لايبزيغ)، فيرجيل فان دايك (هولندا - ليفربول)، ألفونسو ديفيس (كندا - بايرن ميونخ).

الوسط: لوكا مودريتش (كرواتيا - ريال مدريد)، كيفن دي بروين (بلجيكا - مانشستر سيتي)، ليونيل ميسي (الأرجنتين - باريس سان جيرمان).

الهجوم: إيرلينغ هالاند (النرويج ودورتموند - مانشستر سيتي)، كريم بنزيما (فرنسا - ريال مدريد)، كيليان مبابي (فرنسا - سان جيرمان).

المصدر: iffhs.com