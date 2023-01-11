رسميا.. تشيلسي يضم البرتغالي جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء تعاقده مع المهاجم البرتغالي الدولي جواو فيليكس بنظام الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني حتى نهاية الموسم الحالي.

ولم يكشف تشيلسي عن قيمة العقد لكن وسائل إعلام إنجليزية أشارت إلى أن النادي اللندني دفع مبلغا مقداره 11 مليون يورو لاستعارة اللاعب البالغ 23 عاما حتى نهاية الموسم بالإضافة الى تسديد أجره الشهري.

The artist has arrived. 👋



Welcome to Chelsea, Joao Felix!#HolaFelixpic.twitter.com/hVS7UuG6gT — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 11, 2023

وقال فيليكس لموقع نادي غرب لندن "تشيلسي أحد أعظم الفرق في العالم، وآمل في مساعدته على تحقيق أهدافه. أنا متحمس للعب في (ملعب) ستامفورد بريدج".

وكان فيليكس انتقل إلى أتلتيكو مدريد عام 2019 في صفقة ضخمة بلغت 125 مليون يورو قادما من بنفيكا، وخاض مع الفريق الإسباني 131 مباراة مسجلا 34 هدفا و18 تمريرة حاسمة وساهم بإحرازه لقب الدوري الإسباني في موسم 2021.

ويعيش تشيلسي إحدى أسوا فتراته بعد خسارته ست من مبارياته التسع الأخيرة في مختلف المسابقات، ليحتل المركز العاشر في الدوري ويشتد الضغط على مدربه غراهام بوتر الذي استلم تدريب الفريق في سبتمبر الماضي خلفا للألماني توماس توخيل.

المصدر: وكالات