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رونالدو يرفض التخلي عن عادته "الخارقة" في تدريبات النصر (صورة)

الرياضة

رونالدو يرفض التخلي عن عادته
AFP
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ما يلبث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلا ويلفت الأنظار إليه كلما وطأت قدماه المستطيل الأخضر، وفعل ذلك مؤخرا خلال تدريباته مع ناديه الجديد النصر السعودي.

وكان الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي على "إنستغرام"، نشر صورة لرونالدو خلال حصة تدريبية، وهو يرتقى عاليا بمسافة كبيرة عن زملائه، وكتب: "الأفضل يرتقي عاليا في النصر".

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وعلقت شبكة "جلوبو" البرازيلية على هذه القفزة، وكتبت: "مع اقترابه من 38 عاما، أظهر المهاجم البرتغالي أنه في حالة جيدة".

وتابعت: "بعد أسبوع من تقديمه، ما زال كريستيانو رونالدو ينتظر أول ظهور رسمي له في النصر، لكنه أظهر أن استعداداته البدنية رائعة".

وأوضحت الشبكة البرازيلية: "في صورة نشرها النادي (النصر)، أظهر المهاجم إحدى سماته الرئيسية، في الارتقاء الهائل".

وأضافت عن القفزة الخارقة أن "رأس رونالدو كان في الهواء، وركبته في مستوى صدر زملائه الآخرين الذين كانت أقدامهم على الأرض".

يلذكر أن رونالدو سجل رقما قياسيا بقفزة "خارقة" لمسافة 2.93 متر مع فريقه السابق ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا موسم 2012-2013.

المصدر: "وسائل إعلام"

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