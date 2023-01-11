مستغلا عالمية رونالدو.. "النصر" يلجأ لفكرة جديدة من أجل توثيق بطولات النادي

لجأت إدارة نادي النصر السعودي، لفكرة جديدة لتوثيق بطولات النادي وتعريف العالم بها، وذلك بعد أن بات النادي محط الأنظار بضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ومازال ملف توثيق بطولات الأندية السعودية عالقا، إذ أنه حتى وقتنا الحالي لم توثق البطولات بشكل رسمي من قبل اتحاد كرة القدم السعودي، رغم تأكيدات رئيسه ياسر المسحل أكثر من مرة أن الملف سيرى النور قريبا.

واستغل "العالمي" ارتفاع عدد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بشكل كبير، ليصدر بطولاته للعالم بطريقته.

instagram.com/alnassr_fc

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وقام النادي السعودي بتوثيق بطولاته من خلال النبذة التعريفية على حسابه عبر "إنستغرام"، فكتب أن خزينته تضم 45 بطولة، منها 17 لقب دوري سعودي، ولقبين آسيويين.

هذا التوثيق أشادت بها الجماهير النصراوية، فيما سخر منه منافسوه، في ظل عدم اعترافهم بالـ17 لقب دوري محلي، بداعي أن النصر احتسب بطولات دوري المناطق، وهي البطولة التي لم يكن معترف بها رسميا.

وانتقل رونالدو إلى النصر السعودي في الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد خلافات مع الإدارة والجهاز الفني.

المصدر: goal + instagram/alnassr_fc