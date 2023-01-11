رد حاسم من النصر حول بنود عقد رونالدو

أوضح نادي النصر السعودي، حقيقة وجود بند في العقد المبرم مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بخصوص دعم المملكة العربية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن رونالدو سيضاعف راتبه ويحصل على 200 مليون يورو أخرى، من أجل الترويج لعرض السعودية الخاص باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.

Al Nassr FC would like to clarify that contrary to news reports, Cristiano Ronaldo's contract with Al Nassr does not entail commitments to any World Cup bids.



His main focus is on Al Nassr and to work with his teammates to help the club achieve success. — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 10, 2023

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ونشر نادي النصر بيانا مقتضبا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيه: "يود نادي النصر أن يوضح أنه خلافا للتقارير الإخبارية، فإن عقد كريستيانو رونالدو مع النصر لا ينطوي على أي التزامات لاستضافة كأس العالم".

وختم البيان: "ينصب تركيزه (رونالدو) الأساسي على النصر والعمل مع زملائه لمساعدة النادي على تحقيق النجاح".

وانتقل كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي في الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد خلافات مع الإدارة والجهاز الفني.

المصدر: twitter/AlNassrFC_EN