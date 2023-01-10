هالر يعود إلى المشاركة مع دورتموند بعد تعافيه من السرطان

بعد أقل من ستة أشهر على ثبوت إصابته بسرطان الخصية، عاد سيباستيان هالر إلى المشاركة مع ناديه بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء في مباراة ودية.

ودخل المهاجم الإيفواري كبديل في الدقيقة 74 خلال المباراة التي فاز فيها فريقه بنتيجة 5-1 على فورتونا دوسلدورف ضمن معسكر تدريبي شتوي بإسبانيا قبل استئناف الموسم الألماني لكرة القدم الأسبوع المقبل.

وتطلب هالر علاجا كيميائيا وإجراء عمليتين جراحيتين، أجريت الثانية في أواخر نوفمبر، بعد أن أبلغ في يوليو أنه مصاب بسرطان الخصية.

وجاء التشخيص بعد أسبوعين من انضمام هالر إلى دورتموند وقبل أن يلعب أي مباراة للفريق.

وضم دورتموند، هالر من أياكس الهولندي على أمل أن يحل محل الهداف النرويجي غزير الإنتاج إرلينغ هالاند بعد بيعه إلى مانشستر سيتي.

وكان هالر، المولود في فرنسا، هداف الدوري الهولندي الموسم الماضي برصيد 21 هدفا، وسجل 11 هدفا خلال مسيرة أياكس إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

ومن دونه، عانى دورتموند في الدوري الألماني، ويحتل المركز السادس بفارق تسع نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر.

المصدر: أ ب