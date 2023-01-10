ما حقيقة سفر المنتخب المغربي المحلي إلى الجزائر عبر الخطوط التونسية؟

نفى مصدر في الاتحاد المغربي لكرة القدم ما تردد بشأن موافقة الجزائر على سفر بعثة المنتخب المغربي عبر رحلة مباشرة مع الخطوط التونسية من المغرب صوب قسنطينة للمشاركة في "الشان".

وقال مصدر مسؤول بالاتحاد المغربي لكرة القدم في تصريح لموقع "kooora": "لغاية الآن، لا رد رسميا من أي طرف، واتحاد الكرة المغربي في شخص رئيسه فوزي لقجع، كان واضحا في مواقفه داخل اجتماع المكتب التنفيذي للكاف، وكذلك في اللقاء الحكومي".

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وأضاف: "لقجع اشترط السماح للوفد المحلي المغربي بالسفر عبر رحلة مباشرة، بداية من اليوم الثلاثاء، عبر الخطوط الملكية المغربية، وليس غيرها".

وختم: "حال لم تتم الاستجابة برد رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم غدا، فإن المغرب لن يسافر للجزائر، وسيعلن انسحابه، ولن يتقبل أي عقوبات، طالما له الحق في السفر مباشرة عبر الوسيلة التي يختارها".

وكان المغرب رهن مشاركته في كأس إفريقيا للاعبين المحليين "الشان" المقررة في الجزائر في الفترة الممتدة بين 13 يناير الحالي والرابع من فبراير المقبل، بالسماح لبعثة منتخبه بالسفر برحلة جوية مباشرة من الرباط إلى قسنطينة مستضيفة مباريات "أسود الأطلس".

المصدر: kooora.com