آخر تطورات أزمة سفر منتخب المغرب إلى الجزائر للمشاركة في "الشان"

كشفت تقارير إعلامية أن الجزائر تواصل رفضها طلب المغرب بالسماح لبعثة المنتخب المغربي بالسفر جوا مباشرة من المغرب إلى مدينة قسنطينة، للمشاركة في كأس إفريقيا للاعبين المحليين "الشان".

وأشارت ذات التقارير إلى أن الجزائر قد توافق على الطلب المغربي شريطة أن تتنقل البعثة المغربية عبر طائرة تابعة للخطوط التونسية، وليس الخطوط الملكية المغربية.

ومن جهتها، نقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن مصدر مسؤول بالاتحاد المغربي لكرة القدم تأكيده على أن الاتحاد المغربي لم يتوصل بأي جديد حتى الآن بشأن طلبه بالسماح لبعثة المنتخب المغربي بالسفر جوا مباشرة من المغرب إلى مدينة قسنطينة.

وينتظر الاتحاد المغربي لكرة القدم، قرار الاتحاد الإفريقي للعبة لحسم موضوع مشاركة المغرب في "الشان" من عدمها.

وأغلقت الجزائر مجالها الجوي في 22 سبتمبر 2021 أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط.

ويدور نزاع دبلوماسي بين البلدين منذ عقود حول مصير الصحراء، وهي مستعمرة إسبانية سابقة تقع على ساحل المحيط الأطلسي، وتبلغ مساحتها 266 ألف كلم مربع وهي غنية بالفوسفات وساحلها الممتد على طول ألف كلم غني بالأسماك.

وتعتبر الأمم المتحدة المستعمرة الإسبانية السابقة "منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي" في غياب تسوية نهائية.

وفي حين تقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80 في المئة من هذه المنطقة منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها، تطالب جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير فيها برعاية الأمم المتحدة.

المصدر: هسبريس + وكالات