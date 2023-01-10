عمدة قرية صلاح يوجة رسالة عبر RT بعد فوز الفرعون بلقب الرياضي العربي الأبرز 2022

وجه عمدة نجريج مركز بسيون محافظة الغربية ماهر أنور شتيه، رسالة عبر RT بعد فوز الفرعون المصري محمد صلاح بلقب "الرياضي العربي الأبرز في العام 2022".

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وقال عمدة نجريج في تصريحات لـRT إن الاستفتاء العربي بالنسبة للاعب محمد صلاح أصبح معتادا، حيث حقق صلاح العديد من الأرقام ورفع اسم مصر واسمه عاليا، مشيرا إلى أن محمد صلاح ظلم كثيرا من الإعلام الغربي.

وأوضح أن هناك بعضا من الإعلام الغربى متحامل عليه، وظلم في إفريقيا في بعض الأشياء التي كان لها توجهات معينة.

وأضاف أن روسيا دولة منصفة، حيث أنها قريبة من مصر منذ أيام جمال عبد الناصر، موضحا أنها دائما دولة بعيدة عن الغرب في التوجهات، لكنها بالنسبة لمصر دولة ذات عاطفة وقريبة من قلوب المصريين.

وأضاف أن هذه الأمور مثل الاستفاءات لا يوجد فيها عواطف ولكن بها حقوق، موضحا أن الإعلام الرياضي يوجد به الكثير من الأشخاص الذين يمتلكون توجهات معينة تؤثر على اللاعبين الذي لديهم ثقل إعلامي أو أي دور مجتمعي كبير.

فاز النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بلقب "الرياضي العربي الأبرز في العام 2022" وفق استطلاع للرأي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية.

وحصل صلاح على 2823 صوتا، ما يشكل 28.6% من أصل 9840 صوتا شارك في الاستطلاع الذي بدأ في 15 ديسمبر الماضي وانتهى عند الساعة 24 من التاسع من يناير الحالي.

وجاء مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي في المركز الثاني بحصوله 2427 صوتا، بواقع 24.7 بالمئة من إجمالي أصوات المشاركين.

وحل لاعب الوسط الدولي السعودي سالم الدوسري في المركز الثالث مع 1195 صوتا (12.1 بالمئة من إجمالي الأصوات).

المصدر: RT