المصري محمد صلاح يفوز بلقب "الرياضي العربي الأبرز في العام 2022"

فاز النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بلقب "الرياضي العربي الأبرز في العام 2022" وفق استطلاع للرأي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية.

وحصل صلاح على 2823 صوتا، ما يشكل 28.6% من أصل 9840 صوتا شارك في الاستطلاع الذي بدأ في 15 ديسمبر الماضي وانتهى عند الساعة 24 من التاسع من يناير الحالي.

وجاء مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي في المركز الثاني بحصوله 2427 صوتا، بواقع 24.7 بالمئة من إجمالي أصوات المشاركين.

وحل لاعب الوسط الدولي السعودي سالم الدوسري في المركز الثالث مع 1195 صوتا (12.1 بالمئة من إجمالي الأصوات).

وجاء ترتيب مراكز باقي الرياضيين المشاركين في الاستطلاع على النحو التالي:

المصدر: RT