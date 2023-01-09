ملكة جمال كرواتيا تفضح اللاعبين الذين تقربوا منها في مونديال قطر

كشفت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا كنول، التي لقبت بـ"أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية"عن كواليس ومفاجآت من فترة تواجدها لحضور نهائيات مونديال قطر 2022، في الأسابيع الفائتة.

وجذبت الحسناء الكرواتية الأنظار بإطلالاتها بملابس فاضحة بألوان علم بلادها خلال تواجدها في أماكن مختلفة من قطر، ومدرجات الملاعب أثناء مؤازرة منتخب كرواتيا في المونديال.

وكشفت إيفانا كنول أن عددا من نجوم كأس العالم أرسلوا لها رسائل خاصة للتعرف عليها بطريقة أو بأخرى عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأدلت الكرواتية البالغة 30 عاما بعدة تصريحات مؤخرا في بودكاست مع Barstool Sports، وقالت: "نعم! أتذكر أن بعض اللاعبين أرسلوا رسائل مثل "كيف حالك، وكلام آخر، وكان بعض اللاعبين يعتذرون عن هزم منتخب بلادي، لكنني لم أرد حتى خسروا".

إقرأ المزيد

ولم يهزم المنتخب الكرواتي سوى منتخب الأرجنتين في دور نصف النهائي للمسابقة.

ولم تكشف ملكة جمال كرواتيا السابقة عن أسماء اللاعبين المعنيين، لكنها ألمحت لأحد نجوم المنتخب البلجيكي واكتفت بالقول بأنه لاعب كبير ومفاجأة.

ورغم الاهتمام الإعلامي الذي دار حول الحسناء الكرواتية وإمكانية ربطها بعلاقة غرامية مع أحد مشاهير كرة القدم، إلا أنها أكدت بأنها غير مهتمة بمقابلة أي شخص، وأنها تسعى لجعل الآخرين يبتسمون ويستمتعون.

وارتفعت شعبية عارضة الأزياء وملكة جمال كرواتيا السابقة، خلال وجودها في قطر بنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، إذ ارتفع عدد متابعي إيفانا كنول على صفحتها في "إنستغرام" إلى أكثر من 3,6 مليون متابع، أي أكثر بـ3 ملايين، قبل وصولها إلى قطر.

المصدر: dailystar