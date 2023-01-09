بعد تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي.. مبابي يدافع عن زيدان

رد كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان، على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي، نويل لو جرايت، التي قلل فيها من شأن المدرب زين الدين زيدان، أسطورة كرة القدم الفرنسية، وبطل العالم 1998.

وفي تصريحات لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، قال جرايت إن إمكانية تدريب زيدان لمنتخب البرازيل لا تعنيه، كما أكد أنه لم يتواصل مع زيدان لتدريب منتخب فرنسا، ولم يفكر في ذلك على الإطلاق.

وقال لو جرايت: "تدريب زيدان للبرازيل؟ أنا لا أعلم، سأفاجأ، ليفعل ما يريد، بالكاد أستطيع تصديق ذلك عندما يتعلق الأمر به، هذا ليس من شأني، لم أقابله أبدا، ولم نفكر أبدا في الانفصال عن ديدييه ديشامب (مدرب المنتخب الفرنسي الحالي)".

وردا على ما إذا كان سيشعر بأذى إذ تولى زيدان تدريب البرازيل، علق لو جرايت: "ليس من شأني، يمكنه أن يذهب حيث يريد!، يمكنه إيجاد ناد كبير أو منتخب كبير".

وعما إذا كان زين الدين زيدان قد حاول الاتصال به في الأشهر الأخيرة بشأن احتمال تدريبه لمنتخب فرنسا، رد رئيس الاتحاد الفرنسي: "بالتأكيد لا، لم أكن حتى لأتحدث معه على الهاتف".

وختم تصريحاته قائلا: " زيدان يريد برنامجا خاصا به للتدريب، قم بعمل برنامج خاص لزيدان لإيجاد ناد أو دولة أخرى يقوم بتدريبهم".

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

وبعد تصريحات لو جرايت هذه بدقائق قليلة، خرج مبابي من خلال حسابه الرسمي على "تويتر"، وكتب مدافعا عن زيزو (زيدان) الذي نجح كمدرب مع ريال مدريد وحقق ثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا على التوالي، وقال مبابي: "زيدان هو فرنسا.. لا يجب أن نقلل من احترام أسطورة هكذا!".

وجدد الاتحاد الفرنسي عقد ديدييه ديشامب وأبقى عليه مدربا لمنتخب فرنسا حتى عام 2026، رغم خسارة كأس العالم أمام الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022.

المصدر: "وكالات"