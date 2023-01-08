الكشف عن أفضل مدرب في العالم.. فما ترتيب المغربي وليد الركراكي؟

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاءات لكرة القدم، عن اختيار المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، كأفضل مدرب للمنتخبات لعام 2022، بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم "قطر 2022".

وحصل سكالوني على 240 نقطة، متقدما بفارق كبير على وصيفه المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب، صاحب المركز الثاني مع "الديوك" في مونديال قطر 2022، والذي حصل على 45 نقطة.

بينما احتل المدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، المركز الثالث في ترتيب أفضل المدربين في العالم خلال سنة 2022، برصيد 30 نقطة، بعد قيادته "أسود الأطلس" إلى تحقيق إنجاز تاريخي في مونديال قطر 2022.

Lionel Scaloni 🇦🇷 fue elegido como el mejor entrenador de 2022 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). El top 5:



1️⃣🇦🇷Scaloni 240 PTS

2️⃣🇨🇵Deschamps 45 PTS

3️⃣🇲🇦Regragui 30 PTS

4️⃣🇭🇷Dalic 20 PTS

5️⃣🇯🇵Moriyasu 15 PTS pic.twitter.com/ZzXwZLgtv6 — VarskySports (@VarskySports) January 8, 2023

وقاد وليد الركراكي منتخب بلاده إلى احتلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي استضافتها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر 2022، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.

كما قاد الركراكي نادي الوداد الرياضي إلى التربع على عرش القارة السمراء بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، قبل تولي مهمة منتخب "أسود الأطلس".

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واحتل مدرب منتخب اليابان، هاجيمي مورياسو، المركز الخامس، وتلاه لويس فان غال، مدرب المنتخب الهولندي، والمدير الفني للمنتخب الأمريكي غريغ برهالتر في المركزين السادس والسابع على الترتيب.

بينما احتل الفرنسي هيرفي رونارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، المركز الثامن، وتلاه كل من تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، والبرتغالي باولو بينتو، المدير الفني للمنتخب الكوري الجنوبي، في المركزين التاسع والعاشر على الترتيب، في جدول ترتيب، وذلك وفقا الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاءات لكرة القدم "IFFHS".

المصدر: وكالات