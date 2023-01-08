"خليجي 25".. واقعة تبادل "واقي الساق" تشعل منصات التواصل.. والاتحاد اليمني يوضح

أثارت لقطة تبادل لاعبي منتخب اليمن "واقي الساق"، خلال مباراته أمام نظيره السعودي يوم الجمعة الماضي، في بطولة كأس الخليج "خليجي 25" بالعراق، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

والتقطت عدسات الكاميرات اللاعب اليمني عمر الداحي وهو يتبادل "واقي الساق" لدى خروجه في الدقيقة 84، مع زميله البديل علي عبده العمري، الذي ارتداه على خط التماس، قبل أن يدخل أرضية الملعب.

🚨🚨لاعبي منتخب اليمن يتبادلون كسارات واقي الساق 🥹🥹

pic.twitter.com/h349uO7N5h — أخبار كرة القدم (@OnSideAr) January 6, 2023

في مشهد أثار غضب اليمنيين.. لاعب المنتخب اليمني يخلع الكسارة "واقي الساق" ويعطيها لزميله البديل في أولى مبارياته مع المنتخب السعودي.#المنتخب_اليمني#خليجي25#تعز_تايمpic.twitter.com/7eFYjaZJ2U — تعز تايم - Taiz time (@TaizTime) January 7, 2023

فضيحة ومرارة لواقع الرياضة اليمنية.. لاعب يبادل زميله بـ"واقي الساق"

من يتحمل المسؤولية؟ pic.twitter.com/B65ovs5WO9 — قناة المهرية الفضائية (@AlmahriahTV) January 7, 2023

ورد الاتحاد اليمني لكرة القدم على هذه اللقطات، التي أثارت غضب الكثيرين بشأن مدى استعداد منتخب اليمن وإمكانياته للمشاركة في بطولة "خليجي 25".

لاعبو منتخب #اليمن في #كاس_الخليج يتقاسمون واقي قصبة الساق ليتمكن الجميع من اللعب بأمان. أعاد الله على اليمن الأمن والأمان والطمأنينة. 🙏

الأولى بالجهة المنظمة واتحادات دول الخليج دعم ومساندة المنتخب اليمني وتأمين احتياجاته. pic.twitter.com/PzGpVtyDh5 — Adel Marzooq عادل مرزوق (@adelmarzooq) January 7, 2023

ليست المشكلة في خسارة المبارة بل هذه اللقطه وحدها هي الأكثر وجعا؛ ووصمة عار في جبين كل مسؤول عن الرياضة في #اليمن..



هل شاهدها @naife_albakry من مقصورته وهو حاضر المباراة؛ وما موقف التاجر العيسي رئيس الاتحاد؟!



لاعب منتخبنا الوطني يخلع الكسارة ويعطيها لزميله البديل!!#خليجي25pic.twitter.com/XNFDRLK3Vq — ضياء المقبلي Dheya Al-Moqbeli (@dheya55) January 6, 2023

هذه اللقطة التي أظهرت نقص لوازم المنتخب اليمني واضطرار لاعبي المنتخب إعارة بعضهم البعض لحظة التبديل في أول مباراة للمنتخب ضمن بطولة #كاس_الخليج المقامة في #العراق تستوجب إقالة وزير الرياضة المدعو نايف البكري ورئيس الاتحاد المدعو أحمد العيسي والمدرب سوكوب والطاقم الفني فوراً . pic.twitter.com/eDGirwWrxo — فارس العزيبي (@faresalozibi) January 7, 2023

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد اليمني تصريحات عن مسؤول في الاتحاد، أعرب عن أسفه البالغ مما أظهره البعض من تناول غير واقعي وغير منطقي بعد مباراة منتخب اليمن أمام المنتخب السعودي والتي ظهر فيها بأداء مقبول وكان قريبا من التسجيل رغم فارق الإمكانات وانعدام الدعم من قبل المعنيين، قائلا: "هناك قلة قليلة لا تمثل الجمهور اليمني المحب والحريص وتسعى في كل مشاركة لترصد أي خسارة أو أي خطأ قد يحدث لإثارة السخط.. وتتمنى الخسارة من أجل تنفيذ مآرب وأهداف لا تخدم سوى التفكك والتشظي والقضاء على المنتخبات الوطنية".

واستطرد : "موضوع (الكسارة) الخاصة بأحد لاعبي المنتخب والذي قام (باستبدالها) مع لاعب آخر يكشف وبوضوح مدى الاستقصاد والاستهداف لتحطيم معنويات اللاعبين. كل احتياجات ومتطلبات المنتخب تم توفيرها وشراؤها من أكبر الشركات العالمية المتخصصة وبمبالغ كبيرة".

وأضاف: "الاتحاد برئاسة وتواجد رئيس الاتحاد يوفر كل الاحتياجات لجميع المنتخبات ويؤمن مراحل الاعداد الداخلي والخارجي وتكاليف السفر والمعسكرات والمشاركات خلال السنوات الماضية والتي تصل إلى ملايين من الدولارات. لقد واجهنا أعاصير قوية وما زلنا من أجل استمرار كرة القدم، وإقامة كل البطولات ومشاركة جميع المنتخبات. سيظل الاتحاد قويا وموحدا ويحمل راية اليمن ويحرص على إنجاح الوطن وإسعاد كل أبناءه".

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يذكر أن منتخب اليمن استهل مشواره في بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"، بالخسارة أمام نظيره السعودي بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، في ملعب "جذع النخلة" بمدينة البصرة العراقية.

ويحتل اليمن المركز الرابع الأخير في ترتيب المجموعة الأولى، التي يتصدرها الأخضر السعودي برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين أمام كل من منتخبي العراق وسلطنة عمان.

المصدر: "yemenfa"