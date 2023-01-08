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"خليجي 25".. واقعة تبادل "واقي الساق" تشعل منصات التواصل.. والاتحاد اليمني يوضح

الرياضة

twitter/alkasschannel
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أثارت لقطة تبادل لاعبي منتخب اليمن "واقي الساق"، خلال مباراته أمام نظيره السعودي يوم الجمعة الماضي، في بطولة كأس الخليج "خليجي 25" بالعراق، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

والتقطت عدسات الكاميرات اللاعب اليمني عمر الداحي وهو يتبادل "واقي الساق" لدى خروجه في الدقيقة 84، مع زميله البديل علي عبده العمري، الذي ارتداه على خط التماس، قبل أن يدخل أرضية الملعب.

ورد الاتحاد اليمني لكرة القدم على هذه اللقطات، التي أثارت غضب الكثيرين بشأن مدى استعداد منتخب اليمن وإمكانياته للمشاركة في بطولة "خليجي 25".

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد اليمني تصريحات عن مسؤول في الاتحاد، أعرب عن أسفه البالغ مما أظهره البعض من تناول غير واقعي وغير منطقي بعد مباراة منتخب اليمن أمام المنتخب السعودي والتي ظهر فيها بأداء مقبول وكان قريبا من التسجيل رغم فارق الإمكانات وانعدام الدعم من قبل المعنيين، قائلا: "هناك قلة قليلة لا تمثل الجمهور اليمني المحب والحريص وتسعى في كل مشاركة لترصد أي خسارة أو أي خطأ قد يحدث لإثارة السخط.. وتتمنى الخسارة من أجل تنفيذ مآرب وأهداف لا تخدم سوى التفكك والتشظي والقضاء على المنتخبات الوطنية".

واستطرد : "موضوع (الكسارة) الخاصة بأحد لاعبي المنتخب والذي قام (باستبدالها) مع لاعب آخر يكشف وبوضوح مدى الاستقصاد والاستهداف لتحطيم معنويات اللاعبين. كل احتياجات ومتطلبات المنتخب تم توفيرها وشراؤها من أكبر الشركات العالمية المتخصصة وبمبالغ كبيرة".

وأضاف: "الاتحاد برئاسة وتواجد رئيس الاتحاد يوفر كل الاحتياجات لجميع المنتخبات ويؤمن مراحل الاعداد الداخلي والخارجي وتكاليف السفر والمعسكرات والمشاركات خلال السنوات الماضية والتي تصل إلى ملايين من الدولارات. لقد واجهنا أعاصير قوية وما زلنا من أجل استمرار كرة القدم، وإقامة كل البطولات ومشاركة جميع المنتخبات. سيظل الاتحاد قويا وموحدا ويحمل راية اليمن ويحرص على إنجاح الوطن وإسعاد كل أبناءه".

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مختتما بالترحيب في أي وقت بالنقد البناء وتقبله والاستفادة منه والقول للصادق الحريص فقط شكرا.

يذكر أن منتخب اليمن استهل مشواره في بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"، بالخسارة أمام نظيره السعودي بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، في ملعب "جذع النخلة" بمدينة البصرة العراقية.

ويحتل اليمن المركز الرابع الأخير في ترتيب المجموعة الأولى، التي يتصدرها الأخضر السعودي برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين أمام كل من منتخبي العراق وسلطنة عمان.

المصدر: "yemenfa" 

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