رسميا.. حسم مصير ديشامب وحلم زيدان

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، تمديد عقده مع المدير الفني لمنتخب "الديوك"، ديدييه ديشامب، والذي انتهى في ديسمبر 2022.

وقال الاتحاد الفرنسي، في بيان رسمي: "نعلن تمديد عقد ديدييه ديشامب على رأس الجهاز الفني للمنتخب حتى يونيو 2026".

وأضاف البيان: "تم تعيين ديدييه ديشامب في 9 يوليو 2012، ولديه سجل استثنائي في قيادة الديوك بتحقيق 89 فوزا و28 تعادلا و22 خسارة خلال 139 مباراة. سجل المنتخب الفرنسي تحت قيادة ديشامب 279 هدفا، بينما استقبلت شباكه 119 هدفا".

وواصل: "فاز المنتخب الفرنسي تحت قيادة ديشامب بكأس العالم 2018 ودوري الأمم 2021، كما وصل إلى نهائي يورو 2016 ونهائي كأس العالم 2022".

وبلغ منتخب فرنسا نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم، لكنه خسر فيه أمام نظيره الأرجنتيني، بركلات الترجيح (2-4)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3) يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، على ملعب "لوسيل" في قطر.

واختتم: "سيواصل جاي ستيفان العمل كمساعد لديشامب، بالإضافة إلى فرانك رافيوت مدرب حراس المرمى، وسيريل موين المدرب البدني".

ويحتل المنتخب الفرنسي حاليا المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتواجد بشكل دائم في المراكز الأربعة الأولى خلال السنوات الخمس الماضية.

يذكر أن العديد من التقارير، كانت قد أشارت إلى أن زين الدين زيدان، نجم المنتخب الفرنسي السابق، والمدرب السابق لريال مدريد، لم يرتبط بأي ناد بعد رحيله عن النادي الإسباني، لرغبته في قيادة "الديوك"، خلفا لديشامب.

المصدر: وكالات