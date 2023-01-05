مرتضى منصور يعرض لاعبين من الزمالك للبيع مع إحالتهما للتحقيق لهذا السبب!

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، عرض لاعبي الفريق، أحمد فتوح وعبد الله جمعة، للبيع مع إحالتهما للتحقيق، لادعائهما الإصابة بفيروس كورونا.

وتم استبعاد أحمد فتوح من تشكيلة الزمالك، إضافة لعبد الله جمعة من قائمة الفريق قبل لحظات من بداية مباراته أمام الداخلية اليوم الخميس، فيما ذكرت تقارير أن السبب يعود لإصابتهما بفيروس كورونا.

ونشر مرتضى منصور منشورا عبر حسابه على موقع "فيسبوك" جاء فيه: "قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهداء النادي المنافس بطولة الدوري.

كما قرر مجلس الإدارة توقيع غرامة مالية علي جميع اللاعبين هي 20 في المائة من المستحقات مع إيقافها إلى أجل غير مسمي.

وقرر إيقاف كلا من أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإحالتهما للتحقيق وإجراء تحاليل لهما غدا بمعرفة الدكتور محمد أسامة لأسباب لن نفصح عنها والتأكيد على أنهما غير مصابين بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع".

facebook/Mr.Mortada.Mansour

وسقط نادي الزمالك في فخ التعادل في عقر داره أمام ضيفه الداخلية بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.

المصدر: وكالات