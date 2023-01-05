الأهلي يبتعد عن الزمالك في صدارة الدوري (فيديو)

عزز نادي الأهلي تربعه على عرش صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه إنبي (2-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية عشرة للدوري.

ووقع على ثنائية "المارد الأحمر" كل من اللاعبين، محمد مجدي أفشة، والمالي أليو ديانغ في الدقيقتين (59، 77) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب بالقاهرة.

أهداف مباراة إنبي 0-2 الأهلي | الجولة 12 | الدوري المصري الممتاز ⚽ pic.twitter.com/xqLr8QzY8R — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 5, 2023

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وحقق نادي الأهلي انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 30 نقطة، معززا صدارته لقائمة الدوري، بفارق 6 نقاط عن وصيفه الزمالك، الذي يواجه ضيفه الداخلية مساء اليوم أيضا.

في المقابل، توقف رصيد نادي إنبي عند 10 نقاط، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم الترتيب، حتى الآن.

المصدر: RT