قائمة منتخبات "خليجي 25".. وجدول المباريات والقنوات الناقلة مجانا (فيديو)

تنطلق بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" في مدينة البصرة العراقية، غدا الجمعة وتستمر لغاية 19 يناير 2023، وستقام مبارياتها على ملعبي البصرة والميناء.

مدينة البصرة تتزين لاستقبال #خليجي_زين25 🏆



ساعات قليلة تفصلنا عن بداية متعة كرة القدم الخليجية 🤩 pic.twitter.com/OZSwTrZINS — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 5, 2023

وتشارك في البطولة 8 منتخبات العراق والإمارات والسعودية وعمان واليمن وقطر والكويت والبحرين، موزعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى: العراق – السعودية – عمان – اليمن.

المجموعة الثانية: البحرين – الكويت – قطر – الإمارات.

وستقام مباريات المجموعة الأولى على ملعب البصرة الدولي، ومباريات المجموعة الثانية على استاد الميناء.

وسيقص منتخب العراق شريط بطولة "خليجي 25" بمواجهة نظيره العماني يوم الجمعة 6 يناير 2023، على استاد البصرة الدولي.

وستقام المباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى أيضا في نفس اليوم، بين المنتخبين السعودي واليمني.

ويتصدر منتخب الكويت قائمة الأكثر تتويجا بلقب بطولة كأس الخليج برصيد 10 ألقاب، حققها في السنوات (1970، 1972، 1974، 1976، 1982، 1986، 1990، 1996، 1998 و2010).

منتخب السعودية توج باللقب 3 مرات (1994، 2002، 2004).

قطر توج بلقب بطل كأس الخليج 3 مرات (1992، 2004 و2014).

قائمة العنابي المشاركة في بطولة #خليجي_زين25 🇶🇦.



فالكم التوفيق يا أبطال💪.#العنابيpic.twitter.com/Q7dzjxP79r — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) January 3, 2023

منتخب العراق توج باللقب 3 مرات (1979، 1984 و1988).

وضمت قائمة العراق 23 لاعبا لبطولة "خليجي 25"، وجاءت كالتالي:

لحراسة المرمى: جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل،

خط الدفاع: مناف يونس، علي فائز، مصطفى ناظم، زيد تحسين، ألاي فاضل، حسين عمار، ضرغام إسماعيل، أحمد يحيى، محمد علي عبود، أمير العماري.

خط الوسط: ريوان أمين، إبراهيم بايش، حسين علي، أحمد ياسين، حسن عبد الكريم.

خط الهجوم: حسين جبار، آسو رستم، علاء عباس، مؤمل عبد الرضا، شيركو كريم.

🚨 رسميًا



قائمة المنتخب العراقي المشارك في كأس الخليج 25 في البصرة 🇮🇶⚽️#خليجي_25 | #العراقpic.twitter.com/Nb0pZ3Tib0 — سبورتيف #خليجي25 (@Sportiv_93) December 30, 2022

منتخب الإمارات توج بلقب كأس الخليج مرتين عامي (2007 و2013).

القائمة الرسمية لمنتخبنا الوطني في خليجي 25 ..#منتخب_الإمارات#خليجي_25pic.twitter.com/q8T3Tgx9z4 — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) December 30, 2022

منتخب عمان فاز باللقب مرتين عامي (2009 و2018).

منتخب البحرين فاز بلقب بطل كأس الخليج في عام 2019، وهو سيدخل نسخة "خليجي 25" بصفته حاملا للقب.

بينما يعتبر اليمن المنتخب الوحيد الذي لم يسبق له أن تذوق نكهة اعتلاء منصة التتويج في البطولة الخليجية.

قائمة منتخب اليمن:

لحراسة المرمى: سالم الهارش، محمد أمان، علي فضل عباس

لخط الدفاع: هارون يوسف الزبيدي، مدير عبد ربه الرداعي، حمزة الريمي، أكرم البحري، أحمد محمد الوجيه، جار الله الزغاري، عماد حمود الجديمة، عمرو طلال لطف، عمر عبد الله شارد

لخط الوسط: محمد فوزي باحميد، محمد حسن الطيري، ناصر محمدوه، محمد هاشم النجار، حمزة محمد حنش، أنيس سالم المعاري، عبد الواسع المطري

لخط الهجوم: عمر عبد الله الداحي، أحمد السروري، محمد عبد الله الداحي، علي عبده العمري‏، أيمن الهاجري، أحمد ماهر.

جدول مباريات "خليجي 25":

القنوات الناقلة لمباريات "خليجي 25":

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سيكون البث التلفزيوني لبطولة "خليجي 25" متاحا لكافة القنوات العراقية، لإفساح المجال لأكبر عدد ممكن من الجمهور لمتابعة المباريات وخاصة الذين لا يتمكنون من التواجد في محافظة البصرة، وذلك وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء الأحد 24 ديسمبر الماضي.

كما كانت اللجنة المنظمة لـ"خليجي"، قد أعلنت في وقت سابق، عن القنوات الناقلة لمبارياتها، حيث سيتم بث مباريات البطولة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" المفتوحة، بجانب قنوات "الكأس" القطرية، وقناة "عمان" الرياضية، وقناة "الكويت" الرياضية، والقناة الرياضية العراقية.

المصدر: وكالات