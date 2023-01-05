قائمة منتخبات "خليجي 25".. وجدول المباريات والقنوات الناقلة مجانا (فيديو)
تنطلق بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" في مدينة البصرة العراقية، غدا الجمعة وتستمر لغاية 19 يناير 2023، وستقام مبارياتها على ملعبي البصرة والميناء.
مدينة البصرة تتزين لاستقبال #خليجي_زين25 🏆— خليجي زين 25 (@AGCFF) January 5, 2023
ساعات قليلة تفصلنا عن بداية متعة كرة القدم الخليجية 🤩 pic.twitter.com/OZSwTrZINS
وتشارك في البطولة 8 منتخبات العراق والإمارات والسعودية وعمان واليمن وقطر والكويت والبحرين، موزعة على مجموعتين.
المجموعة الأولى: العراق – السعودية – عمان – اليمن.
المجموعة الثانية: البحرين – الكويت – قطر – الإمارات.
وستقام مباريات المجموعة الأولى على ملعب البصرة الدولي، ومباريات المجموعة الثانية على استاد الميناء.
وسيقص منتخب العراق شريط بطولة "خليجي 25" بمواجهة نظيره العماني يوم الجمعة 6 يناير 2023، على استاد البصرة الدولي.
وستقام المباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى أيضا في نفس اليوم، بين المنتخبين السعودي واليمني.
السجل الذهبي لأبطال كأس الخليج العربي لكرة القدم.#خليجي_زين25#AGCFFpic.twitter.com/sOfOYQUvko— خليجي زين 25 (@AGCFF) December 31, 2022
ويتصدر منتخب الكويت قائمة الأكثر تتويجا بلقب بطولة كأس الخليج برصيد 10 ألقاب، حققها في السنوات (1970، 1972، 1974، 1976، 1982، 1986، 1990، 1996، 1998 و2010).
قائمة المنتخب الوطني المشارك في #خليجي25#أزرقنا_بيرقنا#KuwaitFApic.twitter.com/R6Bv1HquS7— KuwaitFA (@KuwaitFA) January 1, 2023
منتخب السعودية توج باللقب 3 مرات (1994، 2002، 2004).
قائمة "الأخضر" لكأس الخليج 25 في البصرة 🏆🔽.— المنتخب السعودي (@SaudiNT) December 30, 2022
🔗 https://t.co/BrCwWcOz0l . #معاك_يالأخضر | #خليجي_25pic.twitter.com/Dr6UvK2X5p
قطر توج بلقب بطل كأس الخليج 3 مرات (1992، 2004 و2014).
قائمة العنابي المشاركة في بطولة #خليجي_زين25 🇶🇦.— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) January 3, 2023
فالكم التوفيق يا أبطال💪.#العنابيpic.twitter.com/Q7dzjxP79r
منتخب العراق توج باللقب 3 مرات (1979، 1984 و1988).
وضمت قائمة العراق 23 لاعبا لبطولة "خليجي 25"، وجاءت كالتالي:
لحراسة المرمى: جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل،
خط الدفاع: مناف يونس، علي فائز، مصطفى ناظم، زيد تحسين، ألاي فاضل، حسين عمار، ضرغام إسماعيل، أحمد يحيى، محمد علي عبود، أمير العماري.
خط الوسط: ريوان أمين، إبراهيم بايش، حسين علي، أحمد ياسين، حسن عبد الكريم.
خط الهجوم: حسين جبار، آسو رستم، علاء عباس، مؤمل عبد الرضا، شيركو كريم.
🚨 رسميًا— سبورتيف #خليجي25 (@Sportiv_93) December 30, 2022
قائمة المنتخب العراقي المشارك في كأس الخليج 25 في البصرة 🇮🇶⚽️#خليجي_25 | #العراقpic.twitter.com/Nb0pZ3Tib0
منتخب الإمارات توج بلقب كأس الخليج مرتين عامي (2007 و2013).
القائمة الرسمية لمنتخبنا الوطني في خليجي 25 ..#منتخب_الإمارات#خليجي_25pic.twitter.com/q8T3Tgx9z4— UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) December 30, 2022
منتخب عمان فاز باللقب مرتين عامي (2009 و2018).
📋 قائمة "الأحمر" في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم - #البصرة ٢٠٢٣#خليجي25#خليجي_زين25pic.twitter.com/agbsWdIGmH— الاتحاد العماني لكرة القدم (@OmanFA) January 1, 2023
منتخب البحرين فاز بلقب بطل كأس الخليج في عام 2019، وهو سيدخل نسخة "خليجي 25" بصفته حاملا للقب.
بينما يعتبر اليمن المنتخب الوحيد الذي لم يسبق له أن تذوق نكهة اعتلاء منصة التتويج في البطولة الخليجية.
قائمة منتخب اليمن:
لحراسة المرمى: سالم الهارش، محمد أمان، علي فضل عباس
لخط الدفاع: هارون يوسف الزبيدي، مدير عبد ربه الرداعي، حمزة الريمي، أكرم البحري، أحمد محمد الوجيه، جار الله الزغاري، عماد حمود الجديمة، عمرو طلال لطف، عمر عبد الله شارد
لخط الوسط: محمد فوزي باحميد، محمد حسن الطيري، ناصر محمدوه، محمد هاشم النجار، حمزة محمد حنش، أنيس سالم المعاري، عبد الواسع المطري
لخط الهجوم: عمر عبد الله الداحي، أحمد السروري، محمد عبد الله الداحي، علي عبده العمري، أيمن الهاجري، أحمد ماهر.
جدول مباريات "خليجي 25":
جدول مباريات الدور الأول لـ #خليجي_زين25، كونوا في الموعد.#AGCFFpic.twitter.com/aZplAQRL01— خليجي زين 25 (@AGCFF) January 1, 2023
القنوات الناقلة لمباريات "خليجي 25":
سيكون البث التلفزيوني لبطولة "خليجي 25" متاحا لكافة القنوات العراقية، لإفساح المجال لأكبر عدد ممكن من الجمهور لمتابعة المباريات وخاصة الذين لا يتمكنون من التواجد في محافظة البصرة، وذلك وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء الأحد 24 ديسمبر الماضي.
كما كانت اللجنة المنظمة لـ"خليجي"، قد أعلنت في وقت سابق، عن القنوات الناقلة لمبارياتها، حيث سيتم بث مباريات البطولة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" المفتوحة، بجانب قنوات "الكأس" القطرية، وقناة "عمان" الرياضية، وقناة "الكويت" الرياضية، والقناة الرياضية العراقية.
المصدر: وكالات