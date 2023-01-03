العراق.. حملات لدعم بطولة "خليجي 25" في البصرة وحضورها (فيديو)

ينظم العراقيون مجموعة من الحملات لدعم بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"، المقرر انطلاقها في السادس من الشهر الحالي في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وسيستضيف العراق البطولة للمرة الثانية بعد أن احتضنتها العاصمة بغداد عام 1979، وتوج منتخب "أسود الرافدين" باللقب.

إقرأ المزيد

ودعما من الجماهير العراقية لمنتخب بلادهم ودولتهم، نظموا وبشكل مستمر منذ أسابيع حملات إعلامية ومجتمعية لتشجيع الجماهير الخليجية والعربية على حضور البطولة.

وقامت مجموعة من المدونين العراقيين من خلال فيديو، بدعوة الجماهير للحضور إلى البطولة في نسختها الخامسة والعشرين.

وحصل المنتخب العراقي على لقب البطولة في عامي 1979 1984، ويسعى إلى الحصول عليها للمرة الثالثة.

ومنذ سنوات يسعى العراق للحصول على استضافة البطولة التي تجمع منتخبات السعودية والإمارات وقطر والكويت والعراق وعمان والبحرين، بالإضافة إلى اليمن.

المصدر: RT