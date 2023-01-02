بـ8 أضعاف سعرها.. إلقاء القبض على شخص يبيع بطاقات "خليجي 25" في السوق السوداء

ألقى الأمن العراقي القبض على أحد الأشخاص كان يقوم ببيع بطاقات لحضور مباريات بطولة "خليجي 25" لكرة القدم، بثمانية أضعاف سعرها في السوق السوداء.

وتمكنت مفارز جهاز الأمن في محافظة البصرة، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص عند قيامه ببيع تلك البطاقات بمبالغ مالية تصل لثمانية أضعاف سعرها المحدد، كما ضبط بحوزته أكثر من 24 بطاقة كان يحاول بيعها، وذلك استنادا إلى معلومات استخبارية ومناشدات وجهها المواطنون إلى جهاز الأمن الوطني تفيد بوجود حالات استغلال لبطاقات الدخول إلى بطولة "خليجي 25"، وبعد الحصول على الموافقات القضائية.

وقد تمت إحالة المتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة البصرة العراقية بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"، خلال الفترة ما بين يومي 6 و19 يناير 2023.

ويشارك 8 منتخبات في بطولة "خليجي 25"، مقسمة إلى مجموعتين، بواقع أربعة منتخبات في كل منها، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: العراق – السعودية – عمان – اليمن

المجموعة الثانية: البحرين – الكويت – قطر – الإمارات.

المصدر: RT