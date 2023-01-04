لاعب فريق "المغمور" يحرج برشلونة بهز شباكه ثلاث مرات "هاتريك".. فيديو

خرج فريق برشلونة من عنق الزجاجة أمام مضيفه "المغمور" إنتر سيتي فريق الدرجة الثالثة، بفوزه عليه (4-3) بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء في دور 32 من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

تقدم فريق برشلونة ثلاث مرات عبر كل من المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو، والمهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي، والمهاجم البرازيلي رافينيا، في الدقائق (4، 66، 77) على الترتيب.

ولكن في كل مرة كان يرد لاعب خط الوسط الشاب أوريول سولديفيلا (21 عاما) بهدف التعادل لأصحاب الأرض، ليوقع على ثلاثية "هاتريك" في الدقائق (59، 74، 86).

Barcelone n'arrive pas à se mettre à l'abri et Intercity égalise ! 😳 #IntercityBarçapic.twitter.com/1K4Lvy1JPe — RTL sport (@RTLsportbe) January 4, 2023

InterCity 2 - 2 Barcelona #IntercityBarca

Oriol Soldevila Puig ⚽️



watch the match live from the link in our biopic.twitter.com/WIdi73g2qG — Wilnyaf Football Center (@WilnyafCenter) January 4, 2023

Hattrick by Oriol Soldevila Puig !



INTERCITY 3-3 BARCELONApic.twitter.com/Fm60dz1PeI — Premier League Streaming Live (@plstreaminglive) January 4, 2023

ووضع أنسو فاتي الفريق الكاتالوني في المقدمة للمرة الرابع، بهدف سجل في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الأول، ليفوز بشق الأنفس (4-3).

Barcelone s'impose 3-4 et continue son parcours en Coupe du roi grâce à ce but d'Ansu Fati dans les prolongations. 👏 #IntercityBarçapic.twitter.com/PO4nJDAQNu — RTL sport (@RTLsportbe) January 4, 2023

كما بلغ دور الستة عشرة من مسابقة كأس ملك إسبانيا، كل من إشبيليه، بعد فوزه الكبير على مضيفه ليناريس ديبورتيفو (5-0)، وأتلتيكو مدريد على حساب مضيفه ريال أوفيدو إثر فوزه عليه (2-0)، وريال سوسييداد بعد تغلبه على مضيفه لوغرونيس بهدف وحيد، وريال مايوركا على حساب مضيفه بونتفدرا (2-0)، وديبورتيفو ألافيس الذي فاز على ضيفه ريال بلد الوليد بهدف وحيد.

المصدر: RT