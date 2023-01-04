تفاعل كبير مع أول خطأ لرونالدو في السعودية (فيديو)

أثار لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الخطأ أو ما اعتبره البعض زلة لسان خلال المؤتمر الصحفي الأول له عقب انضمامه للنصر.

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وتداول نشطاء الفيديو الذي قال فيه رونالدو: "ليس من السهل الفوز بأي مباراة في الوقت الحالي لأن الفرق باتت أكثر استعدادا وكرة القدم مختلفة وتطور كرة القدم مختلف وبالنسبة لي ليست نهاية مسيرتي للقدوم إلى جنوب إفريقيا".

ونظرا للجماهرية الكبرى التي يحظى بها النجم البالغ من العمر 37 عاما، فإن التركيز على كل كلمة تخرج من فمه يكون مبالغ فيه، والخطأ عنده بألف عند غيره.

ورغم الانتقادات والسخرية التي واجهها منذ المؤتمر الصحفي أمس الثلاثاء، إلا أن العديد من عشاقه برروا خطأه بأنه مجرد زلة لسان بسبب الوضع الذي يعيشه والضغط والأضواء المسلطة عليه.

#كرستيانو_رونالدو : لن تكون نهايتي بالمجيء إلى جنوب افريقيا. 🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/YSd4UtxrOp — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) January 3, 2023

وكان نادي النصر قد أقام حفلا لاستقبال رونالدو حضره آلاف المشجعين في مدرجات ملعب مرسول بارك، ورددوا الهتافات وحملوا صورا ولوحات تحمل عبارات باسم كريستيانو.

وأعلن النادي السعودي عن تعاقده مع رونالدو في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي، عقب مقابلة إعلامية مع بيرس مورغان انتقد فيها النادي الإنجليزي.

كريستيانو رونالدو: "هي ليست نهاية مسيرتي أن أذهب الى جنوب أفريقيا".pic.twitter.com/OlAbqG4FvF — حسين وهبي Hussein Wehbe (@hsenwehbe) January 3, 2023

ووقع رونالدو على عقود انتقاله إلى النصر حتى عام 2025، في صفقة قياسية سيتقاضى من خلالها راتبا سنويا قدره 200 مليون يورو، ليكون اللاعب صاحب العقد الأعلى في تاريخ كرة القدم.

👀 كريستيانو رونالدو خلال المؤتمر الصحفي ذكر 'جنوب أفريقيا' : ليست نهايـة مسيرتي القدوم إلى جنوب أفريقيا..



pic.twitter.com/WDXhZ8Wh14 — بدر الشيباني (@iBaVFL) January 3, 2023

المصدر: RT