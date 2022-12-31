الدوري الإسباني.. برشلونة يقع في كمين إسبانيول (فيديو)

رفض نادي برشلونة إنهاء عام 2022 بالصورة التي أرادتها جماهيره، بوقوعه في فخ التعادل بديربي كتالونيا أمام إسبانيول بنتيجة 1-1 في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

وأقيمت المباراة وسط حالة من التوتر، بسبب قبول المحكمة المركزية في مدريد للاستئناف الخاص بعودة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة من الإيقاف لمدة 3 مباريات بشكل غير متوقع قبل مواجهة إسبانيول بيوم، وهو ما أغضب مجلس إدارة إسبانيول.

الأمور سارت على ما يرام لبرشلونة في الديربي ببداية الشوط الأول، حيث سجل له مدافعه ماركوس ألونسو الهدف الأول بكرة رأسية في الدقيقة السابعة من عمر المباراة بمساعدة أندرياس كريستنسن.

ولكن الوضع لم يستمر كما هو عليه في الشوط الثاني، حيث أشعل إسبانيول الديربي بتسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء سددها خوسيلو ماتو بنجاح في شباك تير شتيغن.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، أثار الحكم ماتيو لاهوز جدلا واسعا، بعدما قام بطرد جوردي ألبا ظهير أيسر برشلونة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، كما قام بطرد فينيسيوس دي سوزا لاعب وسط إسبانيول بالدقيقة 78.

ورغم هذا التعادل، فقد حافظ برشلونة على صدارة الدوري الإسباني بـ38 نقطة، وهو نفس عدد نقاط ريال مدريد صاحب المركز الثاني، لكن أفضلية فارق الأهداف تصب في مصلحة الفريق الكتالوني.

في المقبل، تجمد رصيد إسبانيول عند 13 نقطة بالمركز الـ16.

المصدر: وكالات