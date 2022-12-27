الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يكرم وفادة نوتنغهام بثلاثية

حقق نادي مانشستر يونايتد فوزا ثمينا بتغلبه على ضيفه نوتنغهام فوريست بثلاثية نظيفة، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونجح مانشستر يونايتد في افتتاح التسجيل إثر ركلة ركنية لعبها الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن بذكاء زاحفة داخل المنطقة فسددها ماركوس راشفورد بيمناه داخل مرمى الحارس الويلزي واين هينيسين في الدقيقة 19.

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وعزز يونايتد تقدمه بعد أربع دقائق إثر هجمة مرتدة قادها الدولي البرتغالي برونو فرنانديش بتمريرة خلف الدفاع إلى راشفورد الذي انطلق وتلاعب بالمدافع الدولي الإيفواري سيرج أورييه وهيأها إلى الفرنسي أنتوني مارسيال داخل المنطقة فسددها قوية زاحفة بيمناه وأسكنها على يمين هينيسي، في الدقيقة 22.

ووجه البديل البرازيلي فريد الضربة القاضية لنوتنغهام فوريست بتسجيله الهدف الثالث عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من مواطنه كازيميرو داخل المنطقة فتابعها بيسراه على يسار هينيسي، في الدقيقة 87.

وعزز مانشستر يونايتد موقعه في المركز الخامس برصيد 29 نقطة من 15 مباراة بفارق نقطة خلف توتنهام الذي لعب مباراة أكثر والمتعادل مع جاره ومضيفه برنتفورد 2-2، أمس الاثنين، في افتتاح المرحلة التي تختتم الأربعاء بلقاء ليدز يونايتد وضيفه مانشستر سيتي.

أما نوتنغهام فوريست، فقد تجمد رصيده عن 13 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.

المصدر: وكالات