الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يستعيد نغمة الانتصارات على حساب بورنموث

استعاد تشيلسي نغمة الانتصارات من جديد بفوزه على ضيفه بورنموث بهدفين دون رد اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ودخل تشيلسي اللقاء الأول بعد التوقف من أجل مونديال قطر على خلفية خمس مباريات متتالية من دون فوز، بينها سقوطه في آخر ثلاث مباريات بالدوري على أيدي برايتون (1-4) وجاره أرسنال المتصدر (0-1 على أرضه) ونيوكاسل (0-1)، إضافة إلى خسارته أمام مانشستر سيتي (0-2) في الدور الثالث من مسابقة كأس الرابطة.

وفي لقاء اليوم، استفاد تشيلسي من عودة مهاجمه الألماني كاي هافيرتز للتهديف، والذي هز شباك بورنموث بالهدف الأول في الدقيقة 16، قبل أن يضيف الدولي الإنجليزي ماسون مونت الثاني في الدقيقة 24.

وبهذه النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز الـ14.

المصدر: وكالات