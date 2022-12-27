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قرار استثنائي بشأن غرفة إقامة ميسي أثناء مونديال "قطر 2022"

الرياضة

instagram/leomessi
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أعلنت جامعة قطر، الثلاثاء، تحويل غرفة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي اختير أفضل لاعب في مونديال قطر، بعد التتويج بالكأس التي غابت عن بلاده لأكثر من ثلاثة عقود، لـ "متحف مصغر".

وذكرت الجامعة على حسابها على "تويتر": "جامعة قطر تعلن عن تخصيص الغرفة التي أقام بها لاعب المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء فترة مونديال قطر لتصبح متحفا مصغرا". 

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وقاد ليونيل ميسي (35 عاما) منتخب الأرجنتين إلى الفوز بلقب كأس العالم "قطر 2022"، على حساب نظيره الفرنسي، بفوزه عليه بركلات الترجيح (2-4) في المباارة النهائية التي جمعتهما يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، على ملعب "لوسيل" في قطر، وذلك لأول مرة منذ عام 1986، واللقب الثالث في تاريخه (1978، 1986، 2022).

المصدر: twitter/QatarUniversity

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