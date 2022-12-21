فيديو مؤثر.. اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم يرد على سخرية "ميسي.. وينو"
رد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، "كونميبول"، على السؤال، "أين ميسي؟"، في مقطع فيديو احتفل من خلاله بالإنجاز التاريخي الذي حققه النجم الأرجنتيني في مونديال "قطر 2022".
وهتفت جماهير المنتخب السعودي "ميسي وينه كسرنا عينه"، وذلك بعد الفوز على الأرجنتين 2-1 في افتتاح مبارياتهما بدور المجموعات بمونديال 2022.
وبعد تتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم، قام اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، بالرد على جماهير المنتخب السعودي والمنتخبات الأخرى، عبر فيديو حصد مئات الآلاف من المشاهدات، استعرض من خلاله بعض هتافات الجمهور السعودي وجماهير المنتخبات الأخرى، أتبعها بأهداف ليونيل ميسي في البطولة.
أين ميسي؟— WHR (@whrumor) December 20, 2022
مقطع نشره "إتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم" ردًا على المشجعين السعوديين 😂 !pic.twitter.com/y8RwQWgumi
Él siempre estuvo ahí, en los corazones de quienes amamos al fútbol. ❤️⚽️— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) December 18, 2022
¡@Argentina, Campeón del Mundo! 🇦🇷🏆#CreeEnGrandepic.twitter.com/2AQoxX826n
وقال اتحاد أمريكا الجنوبية إن العالم كله يعلم أين ميسي، واستعرض لقطات من احتفالات العالم بتتويج الأرجنتين بلقب المونديال، فضلا عن المشاهد المليونية التي شهدتها الأرجنتين.
وختم الفيديو: "ميسي هو فرحة هؤلاء ودموعهم، وفي غناء الأطفال، ميسي في كل واحد منا، وفي نجمة كأس العالم لعام 2022 التي ستعلق على قميص المنتخب".
وحصد المنتخب الأرجنتيني لقب كأس العالم للمرة الثالثة، وذلك بعد الفوز علي فرنسا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.
المصدر: twitter.com/CONMEBOL