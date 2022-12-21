السخرية تتجدد.. مارتينيز حارس الأرجنتين يحتفل مع دمية مبابي

واصل إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين وأستون فيلا الإنجليزي، سخريته من النجم الفرنسي كيليان مبابي، عقب المباراة النهائية لكأس العالم "قطر 2022".

وكرر حارس أستون فيلا سخريته من مبابي أثناء الاحتفال بالتتويج بلقب كأس العالم، إذ وضع صورته على دمية صغيرة يحملها كالأطفال.

وكان مبابي قلل من كرة القدم في أمريكا الجنوبية، وعبر عن رأيه في منتخب الأرجنتين الذي أكد أنه لا يقارن بمنتخبات أوروبا.

وسبق لمارتينيز أن ظهر في مقطع فيديو، خلال الاحتفال مع زملائه في غرفة تبديل الملابس، وهو يسخر من مبابي للمرة الأولى وذلك بقوله: "دقيقة حداد على مبابي".

"A minute of silence for ... Mbappe!" 😅



Emiliano Martinez during Argentina's dressing room celebration.



(via nicolasotamendi30/Instagram) pic.twitter.com/dwm3IrUNWG — ESPN FC (@ESPNFC) December 18, 2022

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وأحرز مبابي ثلاثة أهداف في المباراة النهائية ليصبح ثاني لاعب في تاريخ المونديال يسجل هاتريك في النهائي.

يذكر أن مارتينيز حصد جائزة القفاز الذهبي كأحسن حارس مرمى في مونديال قطر 2022، بينما نال مبابي جائزة هداف البطولة برصيد 8 أهداف.

المصدر: "وسائل إعلام"