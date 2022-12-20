"العجرفة لا تصلح معي".. مارتينيز الفائز بـ"القفاز الذهبي" يبرر "الحركة البذيئة"

برر حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، أثناء تسلمه جائزة "القفاز الذهبي" لأفضل حارس مرمى في كأس العالم 2022، الحركة غير اللائقة التي قام بها بعد نهائي مونديال "قطر 2022".

وقال مارتينيز في تصريحات نشرتها محطة "مونت كارلو" الإذاعية الفرنسية أمس الاثنين: "لقد قمت بهذه اللقطة لأن الجمهور الفرنسي هاجمني وهتف ضدي، وأنا شخص العجرفة لا تصلح معي".

وأضاف: "لقد حصلوا على ركلة جزاء وعادلوا النتيجة إلى 3-3، ثم فزنا بعدها، إن كل ما حلمت به تحول إلى حقيقة، وليس لدي كلمات أقولها".

وكان حارس مرمى الأرجنتين طلب من لاعبيه خلال الاحتفالات في غرفة خلع الملابس بالوقوف دقيقة حداد على المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في إشارة ساخرة من حزن نجم باريس سان جيرمان على خسارة اللقب.

والمثير أن مارتينيز حاول مواساة مبابي أثناء قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالحديث مع مهاجم "الديوك" عقب نهاية المباراة.

وحصل إيميليانو مارتينيز (30 عاما) على "جائزة "القفاز الذهبي" لأفضل حارس مرمى في كأس العالم 2022، بعد تصدياته المذهلة في البطولة وتحديدا ضد هولندا وفرنسا في مباراتي ربع النهائي والنهائي لمونديال قطر.

المصدر: وكالات