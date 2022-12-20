شاهد.. ميسي ينشر صورة في سريره

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صورة له في السرير مع كأس العالم، بعد وصول بعثة منتخب "التانغو" إلى العاصمة بوينس آيرس قادمة من قطر اليوم الثلاثاء.

ونشر ميسي صورة له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وهو نائما فيه في السرير وفي حضنه كأس العالم، وعلق عليها: "يوم جيد".

instagram/leomessi

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وقاد ليونيل ميسي (35 عاما) منتخب الأرجنتين إلى الفوز بلقب كأس العالم "قطر 2022"، على حساب نظيره الفرنسي، بفوزه عليه بركلات الترجيح (2-4) في المباارة النهائية التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على ملعب "لوسيل" في قطر، وذلك لأول مرة منذ عام 1986، واللقب الثالث في تاريخه.

المصدر: "instagram/leomessi"