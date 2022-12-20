 
مباشر

شاهد.. ميسي ينشر صورة في سريره

الرياضة

شاهد.. ميسي ينشر صورة في سريره
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ueto

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صورة له في السرير مع كأس العالم، بعد وصول بعثة منتخب "التانغو" إلى العاصمة بوينس آيرس قادمة من قطر اليوم الثلاثاء.

ونشر ميسي صورة له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وهو نائما فيه في السرير وفي حضنه كأس العالم، وعلق عليها: "يوم جيد".

شاهد.. ميسي ينشر صورة في سريره
instagram/leomessi
إقرأ المزيد
شاهد.. احتفالات الأرجنتين بلقب كأس العالم في بوينس آيرس
شاهد.. احتفالات الأرجنتين بلقب كأس العالم في بوينس آيرس

وقاد ليونيل ميسي (35 عاما) منتخب الأرجنتين إلى الفوز بلقب كأس العالم "قطر 2022"، على حساب نظيره الفرنسي، بفوزه عليه بركلات الترجيح (2-4) في المباارة النهائية التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على ملعب "لوسيل" في قطر، وذلك لأول مرة منذ عام 1986، واللقب الثالث في تاريخه.

المصدر: "instagram/leomessi" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا