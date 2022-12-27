تأجيل التصويت على مغادرة روسيا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم، أنه تم تأجيل التصويت الذي كان مقررا اليوم الثلاثاء، بشأن مغادرة روسيا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والانضمام إلى الاتحاد الآسيوي للعبة.

وجاء في بيان الاتحاد الروسي، أن التأجيل يرجع إلى الحاجة إلى مشاورات إضافية تتعلق بانتقال روسيا المحتمل إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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ومن المقرر أن يتم التصويت في موعد أقصاه 31 ديسمبر الجاري.

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي لكرة القدم قد عقدت اجتماعا الجمعة، حيث نوقشت مسألة انسحاب الاتحاد الروسي من الاتحاد الأوروبي والانتقال إلى الاتحاد الآسيوي، وذلك على خلفية منع المنتخبات والفرق الروسية من المشاركة في المسابقات الأوروبية.

وكان مقررا حسم القرار اليوم الثلاثاء.

يذكر أن الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم، علقا في 28 فبراير الماضي، مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في المسابقات الدولية بسبب الوضع في أوكرانيا.

ولم يتمكن منتخب روسيا من المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وفي منافسات دوري الأمم الأوروبية، كما سيغيب عن جولة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

المصدر: sportbox.ru