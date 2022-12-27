قائمة الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول.. صلاح يعادل رقم "الملك كيني"

عادل المصري محمد صلاح، رقم أسطورة ليفربول، كيني داغليش، وتقدم في ترتيب هدافي "الريدز" التاريخيين، بعدما هز شباك أستون فيلا أمس الاثنين، لحساب الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وافتتح صلاح باب التسجيل لنادي ليفربول أمام أستون فيلا في الدقيقة الخامسة، بعدما تلقى كرة على طبق من ذهب من زميله الاسكتلندي أندرو روبرتسون، ليتابعها بلمسة واحدة في الشباك.

وساهم صلاح بهذا الهدف في فوز فريقه بنتيجة 3-1.

وهذا الهدف هو رقم 172 للنجم المصري بقميص ليفربول، وهو نفس عدد أهداف نجم ليفربول السابق، الاسكتلندي كيني داغليش، الذي سجل هذا العدد خلال مسيرته الطويلة مع الفريق في الثمانينات.

ويعتبر داغليش أحد أفضل اللاعبين الذين مروا في تاريخ نادي ليفربول، وقد لقبه جمهور "الريدز" بـ "الملك كيني"، كما اختاره بيليه ضمن قائمة أفضل 125 لاعبا حيا في مارس 2004. وقد قلدته ملكة بريطانيا في عام 2018 لقب الفارس، نظير إنجازاته في عالم كرة القدم.

واحتاج داغليش لخوض 13 موسما مع ليفربول لتسجيل 172 هدفا، فيما سجل صلاح نفس عدد الأهداف في أقل من ستة مواسم.

ويتقاسم صلاح و داغليش حاليا المركز السابع في قائمة أفضل الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول، التي يتصدرها الويلزي إيان راش، برصيد 346 هدفا.

وفيما يلي قائمة أفضل سبعة هدافين لنادي ليفربول عبر التاريخ:

1- الويلزي إيان راش - 346 هدفا

2- الإنجليزي روجر هنت - 285 هدفا

3- الإنجليزي غوردون هودسون - 241 هدفا

4- الاسكتلندي بيلي ليدل - 228 هدفا

5- الإنجليزي ستيفن جيرارد - 186 هدفا

6- الإنجليزي روبي فاولر - 183 هدفا

7- المصري محمد صلاح - 172 هدفا

- الاسكتلندي كيني داغليش - 172 هدفا.

المصدر: talksport.com