الكشف عن مدة عقد جاكبو مع ليفربول

كشف تقرير صحفي، الثلاثاء، عن مدة العقد الذي سيوقعه الهولندي كودي جاكبو، مهاجم آيندهوفن، مع نادي ليفربول.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيوقع جاكبو على عقد مدته 6 سنوات مع ليفربول، على غرار اتفاق داروين نونيز في الصيف الماضي".

Excl: PSV Eindhoven are in advanced talks to sign Ola Brynhildsen. Norwegian forward is one of the targets after selling Cody Gakpo to Liverpool. 🚨🇳🇴 #PSV



Negotiations are ongoing with both Molde and player side in order to reach an agreement soon. pic.twitter.com/dxs9cnna7q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2022

إقرأ المزيد

وكان آيندهوفن أعلن رسميا، أمس الاثنين، اتفاقه على انتقال جاكبو إلى ليفربول، بدءا من يناير المقبل.



وقال آيندهوفن، في بيان رسمي: "توصل النادي إلى اتفاق مع ليفربول بشأن انتقال كودي جاكبو البالغ من العمر 23 عاما، لصفوف الريدز".



وأضاف البيان: "سيغادر جاكبو إلى إنجلترا قريبا، حيث سيخضع للإجراءات اللازمة قبل إتمام الصفقة".



وكانت تقارير صحفية إنجليزية كشفت أن ليفربول سيدفع 37 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 13 مليونا في صورة مكافآت.

المصدر: "وكالات"