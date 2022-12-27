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الكشف عن مدة عقد جاكبو مع ليفربول

الرياضة

الكشف عن مدة عقد جاكبو مع ليفربول
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كشف تقرير صحفي، الثلاثاء، عن مدة العقد الذي سيوقعه الهولندي كودي جاكبو، مهاجم آيندهوفن، مع نادي ليفربول.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيوقع جاكبو على عقد مدته 6 سنوات مع ليفربول، على غرار اتفاق داروين نونيز في الصيف الماضي".

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وكان آيندهوفن أعلن رسميا، أمس الاثنين، اتفاقه على انتقال جاكبو إلى ليفربول، بدءا من يناير المقبل.

وقال آيندهوفن، في بيان رسمي: "توصل النادي إلى اتفاق مع ليفربول بشأن انتقال كودي جاكبو البالغ من العمر 23 عاما، لصفوف الريدز".

وأضاف البيان: "سيغادر جاكبو إلى إنجلترا قريبا، حيث سيخضع للإجراءات اللازمة قبل إتمام الصفقة".

وكانت تقارير صحفية إنجليزية كشفت أن ليفربول سيدفع 37 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 13 مليونا في صورة مكافآت.

المصدر: "وكالات"

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