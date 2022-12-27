بعد هدف صلاح في شباك أستون فيلا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

عادت عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للدوران، بعد توقف بسبب منافسات كأس العالم "قطر 2022"، وشهدت الجولة الـ17 أمس الاثنين إقامة 7 مباريات.

ولا يمكن التنبؤ بوجهة جائزة هداف البريمييرليغ هذا الموسم، فهناك العديد من المرشحين الذين يجب وضعهم في الاعتبار، على رأسهم نجم توتنهام هاري كين، طريق السبيرز الأفضل لشباك الخصوم، وأيضا محمد صلاح، نجم ليفربول، وكذلك إرلينغ هالاند، المنضم حديثا إلى مانشستر سيتي.

وقلص كين الفارق بينه وبين هالاند، في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله في مباراة اليوم ضد برنتفورد.

وتعادل برنتفورد مع نظيره توتنهام بهدفين لمثلهم، في المباراة التي جمعت بينهما، يوم الاثنين، وأحرز كين هدف تقليص الفارق للسبيرز في الدقيقة 65.

وبهذا الهدف رفع هاري كين رصيده من الأهداف إلى 13، ليواصل مطاردته لإيرلينغ هالاند، متصدر الترتيب برصيد 18 هدفا.

فيما يأتي إيفان توني في المركز الثالث برصيد 11 هدفا.

بينما رفع النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، رصيده من الأهداف هذا الموسم من البطولة إلى 7 أهداف، عقب تسجيله الهدف الأول لصالح فريقه، في الدقيقة 5 من الشوط الأول، أمام أستون فيلا.

لعب، فن، حلم، إثارة، تمريرات للأصحاب.. رمية من محمد بمهارة تفتح للهدف الأبواب! 👑🎶



50 تمريرة حاسمة للملك الأسطوري @MoSalah مع الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز 👏 pic.twitter.com/uB8PUchs2P — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 26, 2022

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وبحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات، فإن محمد صلاح (125 هدفا و50 تمريرة حاسمة) أصبح ثاني لاعب يسجل أكثر من 50 هدفا ويصنع 50 هدفا في الدوري الإنجليزي مع نادي ليفربول، بعد الأسطورة ستيفن جيرارد (120 هدفا و 92 تمريرة حاسمة).

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023:

1-إرلينغ هالاند - مانشستر سيتي 18 هدفا

2-هاري كين - توتنهام 13

3- إيفان توني - برينتفورد 11

4- ألكساندر ميتروفيتش - فولهام 10

=5- رودريجو - ليدز يونايتد 9

=5- ميجيل ألميرون - نيوكاسل 9

=7- لياندرو تروسارد - برايتون 7

=7- فيل فودين - مانشستر سيتي 7

=7- روبيرتو فيرمينو - ليفربول 7

=7-جيمس ماديسون - ليستر سيتي 7

=7 - محمد صلاح - ليفربول 7

=12- كالوم ويلسون - نيوكاسل يونايتد 6

=12- ويلفريد زاها - كريستال بالاس 6

=12 هارفي بارنز - ليستر سيتي 6

=12 مارتن أوديجارد - أرسنال 6

المصدر: RT