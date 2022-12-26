صلاح يقود ليفربول لتحقيق فوز ثمين على أستون فيلا (فيديو)

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه أستون فيلا بنتيجة 3-1، في مباراة أقيمت اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح صلاح باب التسجيل في الدقيقة الخامسة، بعدما تلقى كرة على طبق من ذهب من زميله الإسكتلندي أندرو روبرتسون، ليتابعها بلمسة واحدة في الشباك.

وهذا الهدف هو السابع لصلاح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأضاف المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وسجل أولي واتكينز، هدف تقليص الفارق لنادي أستون فيلا، بضربة رأسية رائعة في الدقيقة 59.

وأحرز البديل الشاب ستيفان بايتيتش، الهدف الثالث لنادي ليفربول في الدقيقة 81.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة، ليستعيد المركز السادس، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 18 نقطة في المرتبة الـ12.

المصدر: RT