ديربي الرياض.. اعتراض على قرار الحكم واحتجاج ضد مشاركة محمد كنو

قدمت إدارة نادي النصر لكرة القدم احتجاجا إلى اتحاد كرة القدم السعودي، بعد مشاركة محمد كنو، لاعب الهلال، في مباراة الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الـ10في منافسات دوري روشن للمحترفين.

وسيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على نتيجة مواجهة الهلال والنصر، التي أقيمت على أرضية ملعب "مرسول بارك"، أمس الاثنين.

وشهدت المباراة اعتراضات واسعة من جماهير "النصر" على قرار حكم المباراة، سيزار راموس، بعد احتسابه ركلة جزاء للفريق المنافس، عقب عرقلة مدافع الفريق للمهاجم ناصر الدوسري عند الدقيقة 60، إذ يعتقدون أنها غير مستحقة.

وأعلن رئيس مجلس إدارة "العالمي"، مسلي آل معمر، عقب نهاية المباراة، تقديم الفريق احتجاجا رسميا إلى الاتحاد السعودي ضد مشاركة كنو، لاعب الهلال، في ديربي الرياض، مشيرا إلى أنه سيتم اللجوء لمركز التحكيم الرياضي في حال رفض الاحتجاج.

مسلي آل معمر رئيس نادي #النصر في تصريحات لوسائل الإعلام:

• كنا الأجدر بالفوز

• نثق أننا سنسكب الاحتجاج على مشاركة كنو

• الفريقان قدما ديربي جميل#النصر_الهلال



من ( @SultanALotaibi0 ) pic.twitter.com/IllYlr54kc — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) December 26, 2022

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وكان كنو وقع عقود انتقاله إلى صفوف نادي "النصر" قبل أن يعلن عن تجديد عقده مع "الهلال"، في مخالفة للقوانين التي تخص سوق الانتقالات في السعودية، وتعرض على أثر ذلك لبعض العقوبات.

ويحتل النصر صدارة بطولة دوري روشن برصيد 23 نقطة، بينما جاء الهلال في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

المصدر: "وسائل إعلام"